SUHOPOLJE DANAS GOSTUJE U VILJEVU Sertić: Polako privodimo pripreme kraju, ulazimo spremni u novu sezonu

– Sastav lige puno je kvalitetniji nego li je to bilo prošle sezone. Onda smo imali klubove za koje se znalo da će skupiti nešto manje bodova iz raznih razloga, ali ove godine je drugačije. Od nas će se tražiti da dajemo 110 posto svojih mogućnosti, jer samo je jedna greška dovoljna da stvari krenu u neželjenom smjeru. Potrebno je dostići jednu visoku razinu spremnosti, i fizičke i mentalne, kako bi bili spremni za izazove koji su pred nama- rekao nam je Marko Sertić, jedna od glavnih uzdanica Spudićevog sastava.

Radno je na stadionu Park, pripreme su u punom jeku, odigravaju se pripremne utakmice, ali još se uvijek nisu svi na broju. Kako je to slučaj u većini klubova, tako i Suhopolje ne može računati na neke od igrača koji, što zbog radnih obveza, što zbog godišnjih odmora, trenutno nisu na raspolaganju.

– Uskoro se očekuje povratak našeg Erica koji bi nam se trebao priključiti u sljedeća dva-tri tjedna, tu su i ostali igrači koji su zbog privatnih i poslovnih obveza spriječeni i ne mogu dolaziti na treninge niti na utakmice, ali što je tu je. Na nama je, ovima koji smo prisutni i koji to možemo, da odradimo kompletne pripreme i što je moguće spremniji dočekamo novu sezonu. Neki cilj koji smo si postavili bila bi sredina tablice, osigurati opstanak nešto ranije kako ne bi strepili hoćemo li ostati u ligi ili ne, budući da je to bio slučaj prošle godine. Trener Spudić sve je to dobro zamislio i posložio, treninzi su teški, ali ono što je najbitnije, kvalitetni su. Doveli smo i nekoliko igrača koji su se pokazali odličnima i koji su se vrlo brzo uklopili u sastav i samu koncepciju igre. Bit će to sve odlično, imamo još malo vremena kako bi se dobro uigrali, a ukoliko se pokaže prilika za dovođenjem još kojih igrača, budući da prijelazni rok traje i nakon početka sezone, mogli bi se dodatno pojačati- dodao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Nekoliko pripremnih utakmica je odrađeno, posljednja ona proteklog tjedna na gostovanju u Novskoj gdje su poraženi 4:1, dok ih danas očekuje novo putovanje, ovoga puta u Viljevo.

– Igramo protiv momčadi koja se natječe u 1. županijskoj nogometnoj ligi Osječko-baranjske županije i to je gotovo sve što znamo o njima. Pretpostavljam da su dobra momčad koja igra čvrsto tako da je pred nama jedan pravi izazov koji će biti konkretan pokazatelj naše trenutne forme- zaključio je.

Susret u Viljevu na rasporedu je danas (subota) od 18 sati, a do kraja priprema očekuje ih još nekoliko utakmica. U srijedu, 11. kolovoza, na domaćem će terenu ugostiti Podravac iz Virja, dok će tri dana kasnije gostovati u Borovi.

(www.icv.hr, mra)