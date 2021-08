Božinović: Od 1. rujna otvaramo zatvorene dijelove ugostiteljskih objekata

– Razmišljamo o tome, ali takvu odluku još nismo donijeli – odgovorio je Capak na pitanje hoće li nastavnici i učitelji morati imati Covid potvrde.

U posljednja 24 sata zabilježeno je 596 novih slučajeva zaraze. Među njima su 372 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 47 pacijenata. Preminule su 2 osobe – rečeno je na početku današnje konferencije Stožera civilne zaštite RH, piše Večernji.

– U ovom tjednu imamo 31,6 posto veći broj novozaraženih nego prošli tjedan. Incidencija za Hrvatsku iznosi trenutno 143,40. Najnižu ima Istarska županija, a najvišu Splitsko-dalmatinska. Na europskoj ljestvici po incidenciji smo na 11. mjestu. Danas je udio pozitivnih u testiranim 6,3 posto – rekao je Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a.

– Jučerašnji ostanak Hrvatske u narančastom su važni elementi poglavito za turistički sektor no to nas ne smije zavarati. Brojke koje su prezentirane su značajne i govore da nisu dovoljne za sigurnu jesen. Pročitat ću vam ponovno podatke o cijepljenju ne da nekog plašim, nego jer kao ministar imam dužnost ukazati na neke stvari – kazao je ministar Vili Beroš.

– Neke bolnice imaju 100 posto necijepljenih među primljenima u bolnicu. Zar to ne govori dovoljno o važnosti cijepljenja? – dodao je.

– Učinili smo sve da ublažimo ovaj novi val. Nabavili smo dovoljnu količinu cjepiva, propisali smo mjere, pripremamo bolnički sustav za ono što dolazi. Ono što nam nedostaje je osobna odgovornost dijela naših građana – kaže ministar Beroš.

Odbio je insinuacije da uvedene mjere diskriminiraju. – Oni građani koji se odbijaju cijepiti, koji vjeruju da bolest ne postoji, ili koji potiču da se ne poštuju mjere, suradnik su tom virusu. Mi možemo ovu pandemiju pobijediti samo na čvrstim stavovima i zdravim temeljima – dodao je.

PITANJA NOVINARA

Jeste li razgovarali s predstavnicima ugostiteljskih objekata?

– Razgovarali smo s njima. Polazišna točka je ta da virus neće nestati. Možemo ga se riješiti samo s puno većim procjepljivanjem, dok se to ne dogodi moramo naučiti još bolje kako živjeti s njim. Tu se slažem da je potrebna povećana osobna odgovornost. Planiramo otvoriti zatvorene dijelove kafića i objekata koji su u ovom trenutku u toj kategoriji i to već od 1.9. Naravno, uz preporuke koje će izraditi HZJZ – rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, dodajući da još nisu svi detalji dogovoreni, ali radno vrijeme će ostati najduže do ponoći.

Procijepljenost starijih

– U tijeku je evaluacija procijepljenosti. Podaci su u pripremi i oni će otkriti gdje ima najviše necijepljenih. Naš primarni zadatak je zaštititi stariju populaciju. Nakon te analize aktivirat ćemo dodatne mobilne timove – rekao je Beroš.

Relaksacija mjera unatoč porastu broja novozaraženih

– Naravno da se o svemu vodi računa. Činjenica je da se tijekom ljeta ugostiteljsko odvijalo na otvorenom. Uzeli smo u obzir velik broj stranih državljana i zbog toga smo tu mjeru držali na snazi. Novi moment u odnosu i na prošlu godinu je da tada nismo imali cjepivo, a i nešto više od 50 posto starijih sugrađana je cijepljeno. To sve uzimamo u obzir kada odlučujemo o tajmingu odluke – rekao je Božinović.

Treća doza

– Proizvođači i regulatorne agencije nisu se očitovale o trećoj dozi. U literaturi ima nešto dokaza koliko traje imunitet nakon preboljenja. Većina EU zemalja ima konzervativan odnos prema trećoj dozi. Vrlo pažljivo pratimo tu situaciju. Kod najugroženijih skupina ćemo uskoro krenuti s trećom dozom, ali ne znamo još datum – rekao je Capak.

Incidencija kao glavni pokazatelj epidemiološke situacije

– Mi učimo iz dana u dan o ovoj bolesti. Od početka smo broj zaraženih uzimali kao glavni pokazatelj, ali sada broj hospitaliziranih i onih na respiratorima najbolje pokazuje situaciju. No to nije moguće početi koristiti dok se ne iskomunicira na europskom planu. Osobno preferiram broj hospitaliziranih i onih na respiratorima kao relevantniji pokazatelj stanja – kaže ministar Beroš.

Covid potvrde za nastavnike i učitelje u školama

– U ovom trenutku ne razmišlja se šira upotreba Covid potvrda od sadašnje upotrebe. To možemo aktivirati kada god poželimo, no za sada još ne – rekao je Božinović.

– Od 6. mjeseca razmišljamo o uvođenju takve mjere u Hrvatskoj. Razmišljamo o tome, ali to još nismo donijeli – dodao je Capak.

Cijepljenje djece

– Nešto manje od 10 posto djece između 12 i 18 godina je cijepljeno – kazao je Capak.

Neupotrebljene doze cjepiva

– Nešto malo više od milijun doza je neupotrebljeno. Nije nam ništa propalo i nemamo cjepiva kojemu se bliži istek trajanja – rekao je Capak.

Produljivanje Covid potvrde

– Radi se o europskoj potvrdi. Mi se usuglašavamo sa zemljama EU, a ima i zemalja kojima vrijede 12 mjeseci. Ako prvo produžimo na 10 mjeseci, ostavlja nam mogućnost da dodatno produžujemo prateći literaturu. Ako odmah stavimo na 12 mjeseci to ne možemo činiti. Usuglasit ćemo se s drugim zemljama EU i podacima iz literature – rekao je Capak.

Cijepljenje u zdravstvu

– Ako dođe do pogoršanja razmišljat će se o pojačanju sigurnosti. Cijepljenje neće biti obavezno, ali obavezno testiranje je onda opcija – kazao je Capak.

Na pitanje tko će snositi troškove tog testiranja, Beroš je rekao da je ideja bila da zdravstvene ustanove snose troškove, ali da se raspravlja i je li u redu da se novac poreznih obveznika troši na one koji se ne žele cijepiti.

(vecernji.hr)