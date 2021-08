EHF EURO W17 Hrvastka slavila protiv Crne Gore, Lura Oršulić proglašena igračicom susreta! Slijedi borba za poredak od 5 do 8 mjesta

Hrvatska ženska kadetska reprezentacija pobijedila je domaćina Europskog prvenstva Crnu Goru 23:20 u susretu 2. kola Glavne skupine I. Nažalost, porazom od Danske dan ranije naše su djevojke ostale bez polufinala, tako da im slijedi borba za plasman od petog do osmog mjesta.

Susret protiv domaćina Hrvatska je otvorila pomalo nesigurno. Crnogorke, koje naše rukometašice odlično poznaju jer su međusobno igrale dva susreta ovog ljeta u Kampu HRS-a u Zadru su brzo povele 1:3 pa 2:4. Ali, već u desetoj minuti Hrvatska uspijeva stići do izjednačenja 4:4. Osam minuta poslije Hrvatska, ne samo da vodi, već prvi put ima plus tri (8:5), što drugim riječima znači da je napravila niz od 6:1.

Ipak, Crna Gora sve to stiže i u 24. minuti ponovno smo na početku, jer semafor pokazuje 9:9. Ali, naše rukometašice bolje i kvalitetnije odigravaju završnicu prvog dijela i na predah odlaze s pogotkom prednosti, 12:11.

Na početku nastavka, Hrvatska ponovno sjajno reagira i s dva nova pogotka bježi na plus tri. Nakon deset minuta, ta je prednost iznosila četiri razlike (17:13) pa je domaći trener hitno pozvao minutu predaha. Bila je to dobra odluka, jer serijom 0:3, Crna Gora vrlo brzo dolazi na minus jedan, ali Hrvatska ne posustaje. U 52. minuti, ponovno su četiri pogotka viška na našoj strani (20:16). Domaćin odgovora nizom od četiri pogotka za redom, i eto nam nove drame. Do kraja su još dvije i pol minute. Naše mlade rukometašice čupaju posljednje atome snage i mirnoće i do kraja uspijevaju postići, a ne primiti ni jedan pogodak i slave nove pobjedu na Europskom prvenstvu.

Ponovno je briljantna bila Katja Vuković s devet pogodaka, a pet je dala Laura Oršulić. koja je ujedno ponijela titulu igračice utakmice. Kod Crne Gore sjajna je bila vratarka Andrea Skerović s 15 obrana i Jelena Vukčević koja je postigla 7 pogodaka.

Sutra, u petak 13. kolovoza u 15:30h Hrvatska igra protiv Rumunjske. Ukoliko pobjede, u nedjelju 15. kolovoza igrat će s pobjednikom susreta Crna Gora – Norveška za 5./6. mjesto, a ukoliko izgubi, igrat će protiv poraženog iz tog susreta za 7./8. mjesto.

(www.icv.hr, mra, HRS)