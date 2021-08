Emisija “Čestitke i pozdravi” danas i sutra je posvećena mladencima Dijani i Andreju

“Čestitke i pozdravi” najpopularnija je emisija u programu ICV radija, uz nju već više od 50 godina odrastaju generacije. Tu tradiciju nastavljamo i dalje, a danas i sutra od 12 sati sviramo za Draženku i Tomislava.

Vjenčanja i godišnjice braka, rođendani i imendani… Sve su to prigode povodom kojih emitiramo ovu emisiju. Cijena jedne želje iznosi 15 kuna, na deset uplaćenih, jedna je besplatna. Mladencima darujemo snimku emitiranih želja, a možete ih poslušati i u repriznom terminu nedjeljom od 12,30 sati. Za sve informacije i rezervacije termina obratite se na broj 033/ 740 – 000 radnim danom od 7 do 15 sati. Svojim najmilijima uputite čestitke uz odabrane melodije po vašem izboru.