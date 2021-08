FOTO Caffe bar “All in” u seniorskoj, a NK Slatina u veteranskoj konkurenciji pobjednici malonogometnog turnira “Staroškolsko 2021.”

Utakmicama za treće, odnosno za prvo mjesto, te revijalnom utakmicom, jučer (petak) je zaključen tradicionalni, 7. slatinski malonogometni turnir “Staroškolsko 2021.”

I ove, kao i prijašnjih godina, ljubitelji hakla mogli su vidjeti odlične utakmice u seniorskoj, ali i veteranskoj konkurenciji, pogotovo ovog posljednjeg dana turnira.

U veteranskoj konkurenciji u borbi za treće mjesto sastale su se ekipe Al Capone Sladojevci i Najjači, pobjeda je pripala Sladojevčanima, dok su za prvo mjesto igrali Policija i prijatelji i NK Slatina veterani, a pobijedili su veterani NK Slatine.

U prestižnoj, seniorskoj konkurenciji za treće mjesto snage su odmjerili ekipe Montelektro živi vječno i Error 404 Caffe bar AR, a za prvo Burger caffe i Caffe bar All in. Prvo mjesto i laskavi naziv pobjednika ovogodišnjeg malonogometnog turnira “Staroškolsko” pripao je u dramatičnoj utakmici nakon izvođenja penala ekipi Caffe bar All in, a treća je bila ekipa Error 404 Caffe bar AR.

Za najboljeg igrača veteranske konkurencije proglašen je Miran Janečić (NK Slatina veterani), najbolji golman bio je Samir Klement (NK Slatina veterani), a najbolji strijelac Robert Bočkaj (Policija i prijatelji).

U seniorskoj konkurenciji za najboljeg igrača proglašen je Hrvoje Čović (Burger caffe), najbolji golman bio je Josip Vuzem (Caffe bar All in), a najbolji strijelac Benjamin Mudri (Sandwich bar Pajo).

Medalje, pehare, pojedinačne i ostale vrijedne nagrade najuspješnijim ekipama uručili su voditelj programa turnira Goran Bolić, predsjednik MNK Slatina Matej Rešetar, direktor Turističke zajednice grada Slatine Jurica Bosak i njegov pomoćnik Hrvoje Valpovac, predsjednik Zajednica športskih udruga grada Slatine Miran Janečić, te zamjenik slatinskog gradonačelnika Ilija Nikolić.

– Ovaj smo turnir, kao i prijašnjih šest organizirali povodom Dana grada, a pokazalo se još jednom da Slatina voli nogomet, želi nogomet, jer tribine su bile pune. Zahvala svim ekipama koje su sudjelovale, zahvala gledateljima što su došli u velikom broju, igračima na fer i korektnom nadmetanju, sucima na vrlo dobrom suđenju, medijima koji su to sve popratili tekstom i fotografijama, zahvala pokroviteljima Turističkoj zajednici grada Slatine i Gradu Slatini bez kojih turnir ne bi mogli realizirati, u biti zahvala svima koji su na bilo koji način pomogli u organizaciji – zahvalili su se organizatori turnira, Malonogometni klub Slatina.

Cijeli turnir sudili su Goran Loparac, Hrvoje Selenić i Tomislav Valent.

REZULTATI FINALNOG DANA:

Veterani za 1. mjesto:

Policija i prijatelji – NK Slatina veterani 2:3 (Jagnjić, Bočkaj/Čisar, Janečić 2)

Veterani za 3. mjesto:

Al Capone Sladojevci – Najjači 2:0 (Kovač 2)

Seniori za 1. mjesto:

Burger caffe – Caffe bar All in 1:1 (1:2 – 6m) (Čović/Puača)

Seniori za 3. mjesto:

Montelektro živi vječno – Error 404 Caffe bar AR 0:3 (Dominik Bogati 2, Dorijan Bogati)

Revijalna utakmica:

Srednjoškolci prvaci RH 1999. – Prijatelji i članovi MNK Slatina 0:0

(www.icv.hr, adf, foto: D. Fišli)