FOTO Suhopoljska jedanaestorka remizirala s Podravcem iz Virja: Enio Kirin postigao jedini pogodak za Grofove

Nogometaši Suhopolja u sklopu priprema za novu sezonu, ali i povodom Dana općine Suhopolje, ugostili su jučer (srijeda) na stadionu Park hrvatskog trećeligaša Podravac iz Virja. Zbog godišnjih odmora, poslovnih i privatnih obveza, a ponajviše zbog ozljeda, u sastavu se našlo svega deset igrača. Grljak, Čubelić, Šantavec i Marin Sertić susret su ispratili s tribina, tako da je na teren morao uskočiti trener Samuel Spudić.

Da se igra protiv momčadi koja je ligu iznad vidjelo se jedino u uvodnih dvadesetak minuta. Podravac je pritisnuo Grofove na njihovu polovicu i opasno prijetio, ali je fantastičan na golu bio Natanael Vidak koji je briljantno intervenirao u nekoliko navrata.

Ipak, gosti iz Virja uspjeli su period bolje igre okruniti pogotkom i povesti 1:0, no, to je bilo manje više sve od njih na jučerašnjoj utakmici. Do kraja prvog poluvremena borba se uglavnom vodila na sredini terena uz nekoliko dalekometnih pokušaja. Svoj su udarac kod domaćina okušali Egri, Sertić te braća Dominik i Dorian Bogati, dok je najbolju priliku za pogodak imao Enio Kirin. Njegov odličan udarac s 30-ak metara krajnjim je naporima “isčupao” vratar gostiju i ostavio svoju momčad u prednosti.

Drugi dio susreta protekao je u apsolutnoj dominaciji žuto-zelenih. Kirin je na samom startu odlično reagirao i postigao izjednačujući pogodak, a prava je šteta što Suhopolje do isteka 90-te minute nije uspjelo još jednom matirati gostujućeg vratara.

Dvadeset minuta prije kraja susreta Sertić se sjurio prema golu Podravca, stoper gostiju zaustavio ga je prekršajem, činilo se unutar kaznenog prostora, ali je glavni sudac jučerašnje utakmice dosudio “samo” slobodan udarac dodijelivši ujedno gostujućem igraču izravan crveni karton. Na vrh šesnaesterca loptu je namjestio kapetan Egri, no njegov udarac završava iznad gola. Do kraja utakmice u nekoliko su navrata prijetili Sertić, Egri i Kirin, ali promjene rezultata nije bilo. Susret je završio bez pobjednika rezultatom 1:1.

– Čestitam dečkima na odlično odigranoj utakmici u kojoj smo bez zamjena odradili svih 90 minuta protiv jednog vrlo dobrog trećeligaša. Na početku utakmice, u uvodnih 20 minuta još smo se tražili i mijenjali formaciju zbog izostanka devetorice igrača, trudili smo se svi zajedno, borili, napadali i u konačnici smo mogli doći do pobjede. Žao mi je jedino što nije bilo cijele momčadi ili barem više igrača budući da nam je ovo posljednja pripremna utakmica protiv jednog kvalitetnog suparnika, ali što je tu je – rekao je trener Suhopolja Samuel Spudić.

Nova pripremna utakmica pred nogometašima Suhopolja je ove nedjelje, kada će na svom terenu, u “malom općinskom derbiju” povodom Dana općine, ugostiti Borovu.

