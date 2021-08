HERBEA GRADI NOVU HALU U ZONI III U VIROVITICI Svoje proizvode plasiraju na inozemna tržišta, a završetkom investicije otvorit će i nova radna mjesta

U Poduzetničkoj zoni III u Virovitici danas (30. kolovoza) su započeli radovi na izgradnji nove hale za preradu i prešanje ljekovitog bilja tvrtke Herbea. Radove je otvorio gradonačelnik Ivica Kirin, zajedno s braćom Darkom i Danijelom Poslek, vlasnicima tvrtke.

Riječ je o objektu koji će se „protezati“ na 850 kvadrata, zajedno s nadstrešnicom od 220 kvadrata. Ukupna vrijednost investicije je oko 4,5 milijuna kuna, a sufinancirana je u iznosu od 50 posto iz Programa ruralnog razvoja.

S obzirom na kriterije koji su utvrđeni Programom poticaja i olakšica razvoja gospodarstva, Grad Virovitica omogućio je Herbei kupnju zemljišta za izgradnju hale za 1 kunu po kvadratnom metru, odnosno tvrtka je ostvarila stopu olakšica od 100% od kupoprodajne cijene zemljišta.

Izgradnjom ovog objekta, Herbea će proširiti postojeću djelatnost u Zoni III.

– Naše poduzetnike pratimo od početka pa sve do kraja realizacije investicije i tu smo za njih, i Grad Virovitica i Razvojna agencija VTA. Važno nam je da proizvodnja ostane i razvija se u našem gradu jer to ujedno znači i otvaranje novih radnih mjesta. Grad Virovitica je omogućio Herbei do sada oko 1,5 milijuna kuna poticaja kroz olakšicu u cijeni zemljišta – rekao je gradonačelnik Ivica Kirin dodavši kako se uskoro očekuju i nove investicije i pogoni u gradu.

Uz gradonačelnika Kirina sa suradnicima, otvorenju radova te obilasku postojeće hale nazočio je pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Virovitičko-podravske županije Bojan Mijok, kao i partneri te izvođač radova.

Inače, proizvodnjom ljekovitog bilja obitelj Poslek iz Špišić Bukovice bavi se od 1995. godine kada je otvoren obrt Zora. No nisu stali na tome. Mladi poduzetnici, braća Darko i Danijel odlučili su proizvodnju dići na jedan viši nivo te izgraditi pogon za preradu ljekovitog bilja te tako nastaje Herbea. Ugovore s inozemnim kupcima potpisali su 2011. godine, a 2012. prošli su na pretpristupnom fondu IPARD. Uporabnu dozvolu za izgradnju hale Herbea je dobila 2014. godine. I tada je tvrtka temeljem Programa poticaja i olakšica razvoja gospodarstva kupila zemljište od Grada Virovitice za 1kn/m2. Nakon toga, slijedi proširenje proizvodnje, kao i novi ugovori s inozemnim kupcima.

Danas je 90 posto njihove proizvodnje kamilica na vlastitim površinama i u kooperaciji.

– U sljedećoj sezoni ukupna planirana proizvodnja je oko 650 hektara, od toga 220 hektara vlastite proizvodnje, a ostalo kooperantska. Također, imamo i 170 hektara ekološke proizvodnje i od toga plasiramo godišnje stotinjak tona ekoloških proizvoda što se tiče kamilice – rekao je direktor tvrtke Darko Poslek.

Proizvodi plasiraju na brojna inozemna tržišta putem inozemnog partnera – Martin Bauer grupa iz Njemačke, a unazad godinu dana i krajnjim kupcima u Njemačku, Švicarsku, Italiju i ostale europske zemlje.

Prema riječima direktora Herbee, Darka Posleka, izgradnjom nove hale proširit će preradbeni pogon te ujedno pokrenuti i jednu dodatnu liniju za novi proizvod – Fine cut. Također, u planu su i nova radna mjesta.

– Radi se o proizvodu koji je vrlo tražen u Europi, ali i šire te ćemo na taj način zadovoljiti potrebe naših kupaca. Ali nećemo tu stati. Planiramo kupovinu još jednog zemljišta kako bismo u narednih nekoliko godina proširili i skladišne kapacitete. Što se tiče broja zaposlenih, trenutno Herbea zapošljava 22 ljudi, a Zora 7. Izgradnjom nove hale planiramo otvoriti još 5 novih radnih mjesta – rekao je Darko Poslek zahvalivši ovom prilikom Gradu Virovitici i Virovitičko-podravskoj županiji na potpori.

(virovitica.hr)