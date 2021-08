HRVATSKA MEĐU OSAM NAJBOLJIH Kadetkinje pobjedom portiv Slovenije izborile nastavak natjecanja

Hrvatska ženska kadetska rukometna reprezentacija uspjela je ostvariti svoj primarni cilj, plasman u drugi krug natjecanja na ovogodišnjem Europskom prvenstvu u Crnoj Gori. Izabranice Nenada Smiljanca uoči posljednjeg kola imale su dva osvojena boda zahvaljujući pobjedi protiv Švedske, a jučer su (nedjelja) u odlučujućoj utakmici slavili protiv susjedne Slovenije i izborili daljnju fazu natjecanja.

Sjajno je Hrvatska otvorila susret. Nakon četiri minute bilo je 4:0. Slovenija je svoj prvi pogodak postigla tek u petoj minuti. Sredinom prvoga dijela naša reprezentacija ima šest pogodaka razlike. Prepuna samopouzdanja, ekipa izbornika Nenada Smiljanca s lakoćom završava svaku akciju koji zamisli. U obrani je središnji zid toliko čvrst i jak da su se naše suparnice samo odbijale od njega. Nakon sedam razlike u jednom trenutku, Slovenija se primakla na opasnih minus četiri pa je naš izbornik pozvao minutu predaha. I stvari su opet sjele na svoje mjesto. Hrvatska je na predah otišla s plus sedam (17:11). Pri tome je imala 67 posto realizacije.

Slovenija se još malo držala na tom odstojanju u drugom poluvremenu. Onda je Hrvatska napravila niz od 6:1, i pobjegla na 27:15 (+12) i zapravo riješila pitanje pobjednika. Sredinom nastavka, izbornik je dao priliku i onim djevojkama koje su nešto manje igrale. I one su desetak minuta držale taj visoki ritam, ali čim se Slovenija sedam minuta prije kraja primakla na minus sedam, digao je s klupe udarne snage, Ivu Bule, Tenu Megerle, Emu Balaško. I one su utakmicu rutinski privele kraju.

Deset obrana imale su naše vratarke (Nika Galinec 5, Lea Zetović 5). Izvanredna je ponovno bila Katja Vuković koja je izabrana za igračicu susreta s devet pogodaka uz samo jedan promašaj. Po pet pogodaka postigle su Anđela Žagar i Tena Megerle. Kod Slovenije, najbolja je bila Azra Zulić s devet pogodaka.

– Nevjerovatno nam je drago zbog ovog uspjeha budući da smo ostvarile naš cilj i plasirale se u drugi krug natjecanja, svi smo presretni! Sada nas očekuje nastavak, igramo protiv domaćina Crne Gore i reprezentacije Danske i iskreno, smatram da smo bolji od njih, to ćemo i pokazati i nadamo se pozitivnom rezultatu i plasmanu u polufinale. Idemo se boriti do kraja, zbog toga smo ovdje, trudit ćemo se do samog kraja kao i prethodne utakmice i nastojat ćemo naše obitelji, prijatelje, ali i sve ostale učiniti ponosnima- poručila je naša Laura Oršulić koja nam se javila iz Crne Gore.

(www.icv.hr, mra, HRS)