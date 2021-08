LIGA NS NAŠICE Jedan pogodak i tri crvena kartona u Breznici Našičkoj: Minimalnu pobjedu Mladosti zasjenio fizički obračun, Poganovci i Vuka uvjerljivi na domaćim terenima

Mladost iz Breznice Našičke jedina je momčad Lige NS Našice koja je u uvodna dva kola ostvarila dvije pobjede. Nakon slavlja protiv Hajduka iz Krčenika, proteklog su vikenda na domaćem terenu upisali nova tri boda, ovog puta protiv Poleta iz Bokšića. Za pobjedu i prvo mjesto u nedjelju im je bio dovoljan samo jedan pogodak, a jedini strijelac na susretu bio je Kruno Špiranec u 30. minuti. Zbog fizičkog obračuna koji se dogodio u 67. minuti, glavni sudac utakmice Željko Šarlija bio je ”prisiljen” podijeliti čak tri crvena kartona. U domaćim redovima ”na hlađenje” je morao Gabrijel Suk, dok su u redovima gostiju ”pocrvenjeli” Krešimir Amidžić i Tomislav Gliša.

Najuvjerljiviju pobjedu 2. kola ostvarili su Poganovci koji su na domaćem terenu slavili protiv Kapelne. Susret je svojim zgoditkom otvorio Goran Bulat koji je Krunu Mraza matirao u 19., dok je konačan rezultat prvog poluvremena postavio Davor Stanivuković u 29. minuti utakmice. Nastavak je donio još tri pogotka u gostujućoj mreži. Stanivuković je drugi pogodak postigao u 49., ”hat-trick” je kompletirao u 84., dok se između njegova dva pogotka u strijelce upisao Tin Mrčela.

Uvjerljiva je bila i Vuka koja je u Razbojištu svladala Kućance s 5:2. Mreže su mirovale do 29. minute, a tada prvi pogodak, ujedno i jedini u prvom poluvremenu, postiže Milan Gubić. Otvaranje drugog poluvremena pripalo je gostima koji su do izjednačenja stigli u 47. minuti preko Bojana Fridla, no s dva brza pogotka, u 62. i 68. minuti, Vuka odlazi na dva gola razlike. Prvo je svoj drugi zgoditak postigao Gubić, dok je siguran realizator kaznenog udarca za 3:1 bio Andrija Herceg. Fridl je pak svojim drugim golom još jednom vratio neizvjesnost u susret, međutim ona nije dugo trajala. Pet minuta nakon njegovog pogotka Gubić još jednom matira Grmoju za 4:2, dok je konačan rezultat utakmice postavio Domagoj Mesaroš.

Slavonija NLT do prve je pobjede došla u Koški gdje su dočekali Hajduk iz Krčenika. Iako su gosti poveli preko Tomislava Kovača u 34. minuti, brzim odgovorom Luke Rogulića Slavonija se već do poluvremena vratila u utakmicu. Nakon izjednačujućeg zgoditka, Rogulić je svoju momčad prvo doveo do prednosti u 53. minuti, a isti je igrač svoj treći pogodak, za pobjedu 3:1, postigao u 88. minuti.

Martin je u Bokšić Lugu dva puta bio u prednosti, no domaći sastav dva je puta dostizao rezultat. Ivan Breskovac donio im je prvu prednost u 8. minuti, dok je izjednačenje stiglo osamnaest minuta kasnije kada je gostujućeg vratara Turčića svladao Valentin Ploher. Preostala dva pogotka pala su u razmaku od svega nekoliko minuta. Za slavlje na klupi gostiju ovog se puta pobrinuo Tomislav Cvijetović, a konačnih 2:2 samo tri minute kasnije postavio je Dean Radošević.

Dva pogotka u nastavku susreta bila su dovoljna Dinamu iz Budimaca za pobjedu na domaćem terenu protiv Svetog Đurađa. Mario Gajčević postigao je prvi pogodak na utakmici u 58. minuti, dok je pobjedu svojim golom osigurao David Markanović pet minuta prije kraja utakmice.

Istim rezultatom završila je utakmica između Lađanske i Seljaka, ovog puta u korist gostujuće momčadi. Susret je također bio riješen tek u dugom poluvremenu, Ivan Antolović doveo je Seljak do vodstva u 75., a konačan rezultat postavio je Andrej Brkić u 88. minuti.

Nakon dva odigrana kola prvo mjesto drži Mladost iz Breznice Našičke s šest bodova, dok dva boda manje imaju Martin, Poganovci, Vuka i Dinamo. Posljednje mjesto trenutno drži Seljak koji je šest kaznenih bodova uoči prvog kola smanjio na -2.

(www.icv.hr, mra)