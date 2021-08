Mahaček je imao jednostavno “loš dan”: Golijada u Orahovici, Papuk ispustio 2:0, “rudari” do remija u posljednjem napadu

Hrabro, punim srcem i potpuno bacivši se na glavu, daš sve od sebe i na kraju u posljednjim sekundama ostaneš “kratkih rukava”, ukratko je opis ogleda Papuka protiv Rudara iz Murskog Središća u sklopu 2. kola 3. HNL Sjever.

Igralo se po kiši, ali na ugodnih 15 stupnjeva i prikazan je jako dobar nogomet. Papuk i njegov strateg Martin Majdenić u utakmicu su ušli bez ozlijeđenog Dražena Pavlićića i kažnjenog Stipe Čavića te su odlučili držati čvrsti obrambeni blok i prijetiti iz kontre. Rudar je od počeka imao nekakvu terensku prednost, ali bez prave prigode.

Prvi je zaprijetio Papuk u 23. minuti kada se mladi Petar Špoljarić odlično oslobodio čuvara na nekih 25 metara, malo “povukao” loptu te odlično zapucao prema vratima i kada su svi vidjeli loptu u “90”, bravuroznom obranom i odličnom paradom gostujući vratar Niko Kodba šalje loptu preko grede i u “korner”. Rudar je pokušao zaprijetiti nekoliko puta udarcima iz kuta, no obrana domaćih uspjela je sve ukrotiti. Papuk je u napadu bio strpljiv što mu se isplatilo u 43. minuti. Iz kuta je ubacio Matej Rukavina, u šesnaestercu gostiju lopta se “fliperski” odbijala i na nekih 15-ak metara došla do Marina Vratkovića koji iz okreta sjajno pogađa donji desni kut ovog puta nemoćnog Kodbe.

S tim se rezultatom otišlo na odmor, a već nakon pet minuta nastavka Papuk je povećao svoju prednost. Na sebi svojstven način desni bok probio je Marin Čavić i poslao povratnu loptu koju Miroslav Rukavina šalje u blok, no odbija se do Špoljarića koji izbija sam pred vratara te asistira ponovno Rukavini koji šalje loptu u praznu mrežu. Gosti su tražili “zaleđe”, no sve je bilo “čisto” i Papuk vodi 2:0. Od tog pogotka sve je bilo u nogama domaćina, vješto su čuvali loptu, konstantno prijetili, Miroslav Rukavina je pogodio i gredu iz slobodnjaka s nekih 18 metara. I kada se činilo da će domaćim mirno privesti utakmicu kraju, nevjerojatne greške Papukovog vratara Mahačeka vratile su Rudar u “život”.

Najprije, igrala se 55. minuta, Vurušić je odmah nakon ulaska iz jednog ubačaja lagano trznuo glavom prema vratima, no Mahaček neobjašnjivo “pušta” loptu ispod ruku i tijela i ona završava u mreži. Samo minutu kasnije, u 66. minuti, novi ubačaj, Mahaček je krenuo pa stao, lopta pada ponovno pred Vurušića koji vješto koristi raskorak domaćeg vratara i šalje loptu u donji desni kut – 2:2.

Papuk se nije predao, želio je ovu pobjedu više od ičega, pobjeda koja bi mu podigla samopouzdanje nakon svih “nevolja”. Igrala se 76. minuta, ponovno je na sceni Marin Čavić, probija još jednom desni bok i šalje loptu paralelno s petercem na drugu vratnicu gdje ju je dočekao Miroslav Rukavina i poslao u nebranjeni dio Kodbine mreže. Papuk ponovno vodi i čini se ide sigurno prema pobjedi. Svaki napad gostiju je do kraja bio jednak, napucavanje visoke lopte prema iskusnom Filipu Škvorcu koji je pokušavao “padati”, asistirati, ali sve se odbijalo o blok domaće obrane.

I onda, ključna posljednja 93. minuta, jedan od brojnih paseva na sredini igrališta presijeca odlični Miroslav Rukavina i kreće sam pred vratara gostiju, i upućuje udarac pokraj vratara, ali i pokraj vratnice. Kodba brzo namješta loptu, Rukavina pada zbog grčeva, sudac odmahuje rukom i kreće visoka lopta na Škvorca koji spušta još jednom na Vurušića, a ovaj puca snažno i visoko po sredini gola, no lopta prolazi kroz ruke Mahačeku i odlazi u domaću mrežu za konačnih 3:3.

-Teško je bilo što reći nakon ovakve utakmice, mojim igračima ne mogu puno zamjeriti, bacili su se na glavu, hrabro borili i reći ću potpuno nezasluženo ostali bez punog plijena. Ovakvi “osakaćeni” sa svim svojim problemima, uspjeli smo se izdići i bili smo blizu pobjede, no loš dan našeg vratara nam je odnio pobjedu. Rudar nam nije složio poštenu akciju, a zabio je tri pogotka, sve iz prekida i nekih odbijanaca te loših reakcija vratara. Što je tu je, idemo u Bjelovar, vraća nam se Stipe Čavić, i kao i uvijek, samo hrabro pa što bude – rekao je trener Majdenić.

Odličnom jučerašnjom partijom protiv “rudara”, Miroslav Rukavina zaslužio je epitet igrača utakmice.

-Bez obzira na promašeni zicer na kraju, Miro je bio odličan, konstantna prijetnja golu gostiju, odlično je čuvao loptu i razigravao suigrače te na kraju i zabio dva pogotka – zaključio je Majdenić.

Papuk – Rudar 3:3

Igrač utakmice: Miroslav Rukavina

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)