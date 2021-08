Ministar Fuchs otkrio kako će izgledati nova školska godina, Beroš donio vijest dana: Nismo u crvenom

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs te ministar zdravstva Vili Beroš nakon sjednice Vlade na kojoj je potvrđeno da će epidemiološke mjere u školama u sljedećoj školskoj godini biti blaže, iznijet će detalje. Prije toga premijer Plenković osvrnuo se na aktualna pitanja.

Andrej Plenković je kazao kako će hrvatska obala i dalje ostati narančasta i da će se dobra turistička sezona nastaviti i u rujnu. Očekuje da će ministar Darko Horvat idućeg tjedna predstaviti zakone koje treba promijeniti, a vezano za obnovu potresom pogođenih područja, piše Tportal.

Na pitanje o mjerama pomoći u gospodarstvu u kontekstu covid potpora, kazao je da ako se ljudi cijepe i pridržavaju minimalnih epidemiloških mjera, da bi ugroza bila puno manja. Ako povećamo cijepljenje, zaštititli bi se dodatno, kazao je.

‘Imamo dovoljno iskustva, tvrdih zatvaranja bilo kojeg segmenta, više neće biti. Smatramo da je dobro da djeca budu u razredima, pogotovo mlađa. Mi smo prvi za to. Cjepivo je tu, odgovornost građana je isto dio toga. To je briga svih. Vlada je cjepiva osigurala. Kada procjenimo da možemo ići prema zatvaranju svih restrikcija, tada neće biti mjera potpore.

Na pitanje hoće li i kod nas biti onemogućavanje ulaska u trgovine ili kina bez covid potvrda, odgovara:

‘Nemamo poriv da ljude ograničavamo. Mladost, aktivnost, ležernost, kultura, sport…Svaka vrsta ograničenja mora proći test razmjernosti. Ja još uvijek čvrsto vjerujem u razboritost i mudrost hrvatskog čovjeka. Samonametnuti dišpet na vlastitu štetu. Što je sloboda? Ponašat se kako hoćeš pa netko umre. Mi nemamo luksuz špekulanata i provokatora’, kazao je.

Pita se tko širi defetizam kada ljudi u anketama kažu da je najveći problem nezaposlenost koja nikada nije bila manja.

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs kazao je da će mjere za škole tijekom dana biti dignute na web.

‘Naša djeca su prošle godine u prosjeku pet tjedana bila u online nastave i tu smo u samom vrhu u zemljama EU’, istaknuo je.

Na osnovu iskustava koja smo stekli prošle godine i na osnovu rezultata istraživanja, mjere će biti relaksiranije. U prvom redu, djeca od 1-5 razreda koja su bila u tzv. balončićima i nisu se miješala, moći će se donekle miješati. Dozvolit će se dopunske i dodatne nastave koja je prošle godine kompletno išla online. Dodatno će biti omogućeno bavljenje sportom unutar škola. Školski timovi će moći biti sastavljeni od učenika različitih razreda. Dvorane će i dalje biti zatorene za rekreativne sportove. Vraća se mogućnost održavanja roditeljskih sastanaka licem u lice.

Mjerenje temperature ostaje obaveza zaposlenika, ali i roditelja da mjere djeci kod kuće temperaturu. Maske ostaju obavezne od petog razreda na više. U samoizolaciju neće ići cijeli razred, već samo oni koji su bili najbliži zaraženom učeniku, kazao je Fuchas.

Istaknuo je da oko 50 posto prosvjetnih radnika nije cijepljeno, oni moraju nositi masku ili se cijepiti. ‘Priče o obaveznim cijepljenjima i otkazima, nisu primijenjive. Ako pogledate da je 50 posto necijepljenih, ne znam gdje bismo našli 20-tak tisuća učitelja’, dodao je ministar.

Na pitanje o učiteljima koji nisu cijepljeni, hoće li se morati testirati prije dolaska na posao, Fuchs je kazao da to nije jednostavno provesti. Trebali bi se dva puta tjedno prije odlaska na posao testirati. To je komplicirano, bilo bi bolje da se cijepe’, istaknuo je.

Ministar zdravstva Vili Beroš kazao je da objavljivanje nove karte kasni, no da mu izvori javljaju da je cijela Hrvatska i dalje u narančastom.

Na pitanje o cijepljenju na tjednoj bazi, Beroš je odgovorio: Načelno mogu reći da smo svjedočili padu, no moja osobna impresija je da je broj stabilan. Tri, četiri cijepljenih prvom dozom tjedno. Moj dojam je da je početkom ljeta situacija bila problematičnija. Dolaskom jeseni i rastom zaraženih, raste svijest o potrebi cijepljenja.

Na pitanje hoće li necijepljeni zaposlenici snositi trošak ukoliko zaraze pacijenta kao što je to uveo KBC Osijek, Beroš je kazao da je prerano govoriti tko će snositi posljedice pojedinih tužbi, no da je dobro da se otvorila ova tema. Da li ćemo moći dokazati uzročno-posljedični put zaražavanja? Poslana je poruka i kao ministar ću inzistirati na sigurnomn radnom okruženju. Vjerujem da ćemo u zdravstvenom sustavu uvesti određene mjere’, kazao je.

Covid potvrde jesu element koji povećava sigurnost u zdravstvenom sustavu. ‘Sve će ovisiti o epiddemiji. Morat ćemo ići u tom smjeru. Da, imamo pripremu za to. Treba sagledati nekoliko zakona. No nismo orijentirani prema zabranama, no moja je zadaća da interveniram ako bude ugrožen sigurnosni proces u zdravstvu’, kazao je.

Podsjetimo, predsjednik Vlade Andrej Plenković danas je rekao: ‘Mjere će biti manje striktne nego su bile prije, ali vodit ćemo računa da zaštitimo mlađe generacije. Najvažniji je povratak učenika u škole u što većoj mogućoj mjeri. Bez obzira na prednosti online nastave, efekti su drugačiji ukoliko provedu svoje vrijeme u klupama’.

(tportal.hr)