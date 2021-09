Osječka Kulendayz konferencija okuplja najveće IT entuzijaste iz 14 zemalja svijeta: Mjesto razmjene iskustva i znanja, ali i sjajnog druženja

“Kulendayz”, mnogima omiljena regionalna IT konferencija, ponovno otvara svoja vrata od 3. do 5. rujna 2021. u Osijeku. Konferencija od 2008. godine okuplja najveće IT entuzijaste zemlje i regije, a ovog puta posjetitelje očekuju teme iz područja razvoja aplikacija, baza podataka, dizajna, IT pro-a, projekt menadžmenta, ali i otvoreni dio gdje će se sadržaj kreirati na licu mjesta.

Novost ovogodišnjih KulenDayza je i “Ask the Experts” panel gdje će predavači direktno odgovarati na pitanja ili probleme sudionika konferencije. Uz glavni program održava se i KulenDayz kidz – posebno oblikovan program namijenjen djeci školskog uzrasta. Djeca će na interaktivan i zabavan način moći isprobati nove alate za učenje, družiti se s vršnjacima te se tako zainteresirati za IT.

U tri dana će biti održano čak 70 predavanja o brojnim temama, od upravljanja podatcima, aplikacija i dizajna do upravljanja projektima – rekao je na konferenciji za novinare Bernardin Katić, idejni pokretač i direktor Kulendayza.

Za tridesetak djece od 10 do 15 godina organiziraju se radionice i predavanja o sigurnosti na internetu, osnovama programiranja, robotici, 3D printingu i upravljanju dronovima – dodao je Jean Pierre Maričić iz Poduzetničkog inkubatora BIOS.

Podršku konferenciji pruža i Grad Osijek, zahvaljujući kojem će se glavni dio konferencije održati na atraktivnoj lokaciji Stare pekare u Tvrđi.

– Konferencija Kulendayz jedan je od brendova grada Osijeka kojim se ponosimo i zato zahvaljujem organizatorima. Ova konferencija spaja naš IT sektor i gastronomiju. IT sektor pokazao se kao jedan od glavnih zamašnjaka osječkog gospodarstva, ali i svekolikog razvoja grada jer plaće u IT sektoru podižu standard. Druga lijepa stvar je naša gastronomija i kultura jer dolaze gosti iz 14 zemalja svijeta koji će kušati sve što ovdje nudimo. Vjerujem da će to doprinijeti njihovom povratku u Osijek – rekao je Dragan Vulin, zamjenik gradonačelnika Osijeka.

Uz višegodišnji trud i izvrsnu organizaciju MS Communitya Osijek Software City-a, udruge PMI Hrvatska i Poduzetničkog Inkubatora BIOS, te kroz suradnju sa Sveučilištem J. J. Strossmayera i Akademijom za umjetnost i kulturu u Osijeku – konferencija se kroz godine etablirala kao mjesto razmjene iskustva i znanja, ali i sjajne zabave i druženja.

Ovogodišnji trodnevni program započinje u petak 3. rujna cjelodnevnim treninzima vezanim uz aktualne informatičke teme, dok je subota rezervirana za 40 predavanja u 6 sljedova te posebni otvoreni dio gdje će se teme kreirati u hodu. Nedjelja je pak namijenjena opuštenom druženju i avanturi u eko centru Zlatna Greda.

Kako bi se maksimalno očuvala sigurnost posjetitelja, a u skladu s poštivanjem mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, za posjet konferenciji potrebno je priložiti potvrdu o cijepljenju ili negativan test.

(www.icv.hr, tj)