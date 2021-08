Ovaj tjedan osjetno svježiji: Vrhunac ljetne žege je iza nas, a stiže i kiša

Danas otpuhujemo iznadprosječnu toplinu. Jučer se Virovitica u najtoplijem dijelu dana „pržila“ na 32,2°C. DHMZ je za naš dio Hrvatske danas izdao prvi stupanj upozorenja jer se sa sjeverozapada Jadranu polako približava dolina sa frontalnim poremećajem. Frontalni poremećaj će do kraja dana, tijekom noći s ponedjeljka na utorak i tijekom utorka utjecati na vremenske uvjete na području Hrvatske. Tijekom dana očekujemo postupno naoblačenje sa sjeverozapada. Očekujemo povremenu kišu ili pljuskove, koji lokalno mogu biti i izraženiji. Vjetar umjeren, mjestimice i umjereno jak sjeverni i sjeveroistočni. Tijekom dana „vozimo“ od 23°C do 25°C.

U nastavku tjedna očekujemo temperaturama zraka hladniji vremenski period. Uz više oblaka očekujemo gdje koju kišnu kap. Novo pogoršanje vremena izgledno je tijekom petka. Brzo i prolazno. Temperature zraka u padu. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 9°C do 14°C. Najviše dnevne od 20°C do 24°C tijekom utorka. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, pretežno sjevernih smjerova. U danima pred nama polako ali sigurno pripremimo jesenske jaknice i dekice za spavanje. Do kraja kolovoza očekujemo hladniji vremenski period u odnosu na klimatološki prosjek, a 1. rujna klimatološki uzlazimo u jesen 2021. godine.

