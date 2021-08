Poznat cijeli line up 5. CMC 200 Slavonija festa u Slavonskom Brodu

Nešto više od mjesec dana ostalo je do 5. CMC 200 Slavonija festa u Slavonskom Brodu, a organizator, CMC televizija, dodao je još nekoliko imena i tako zaključio ovogodišnji line up. U petak 3. rujna posjetitelje očekuje CMC party u sklopu kojeg će se održati koncerti zabavne glazbe. Publiku će zabavljati Džentlmeni, Tarapana Band i Učiteljice, a višesatni program zatvorit će koncerti Lidije Bačić Lille i grupe Magazin. Subota, 4. rujna, rezervirana je za CMC 200 Slavonija fest na kojem će nastupiti Zebas, Komuna, Nela, One Possible Option, Bang Bang, Fluentes, BluVinil i Vinko Ćemeraš & Talvi Tuuli. Headlineri festivala su Opća Opasnost, Atomsko sklonište i Urban & 4. Za razliku od proteklih godina, a zbog preuređenja tvrđave Brod, 5. CMC 200 Slavonija fest održat će se na drugoj lokaciji, na prekrasnom prostoru uz rijeku Savu i najljepšu riječnu plažu u Hrvatskoj – popularnom odmaralištu Poloj.

I ovoga puta festival se održava uz pokroviteljstvo Grada Slavonskog Broda i Turističke zajednice grada Slavonski Brod, a glavni medijski pokrovitelj je Laganini FM. CMC televizija realizira i festivalske emisije Ususret CMC 200 Slavonija festu, a koje možete pogledati na službenom YouTube kanalu CMC televizije. Svi medijski pokrovitelji festivala radijske i TV emisije mogu preuzeti OVDJE. Dobrodošli na 5. CMC 200 Slavonija fest koji se vraća u Slavonski Brod nakon prošlogodišnje stanke uzrokovane pandemijom koronavirusa. Festival će biti organiziran u skladu s epidemiološkim mjerama koje će tada biti na snazi. (cmc.com.hr)