Prvi posjet osječko-baranjskog župana Varaždinskoj županiji: Primjeri dobre prakse izvrstan su temelj za suradnju među županijama

Povezivanje županija putem primjera dobre prakse, izvrstan je model suradnje i upravo je s toga župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić na poziv varaždinskog župana Anđelka Stričaka sa suradnicima boravio u Varaždinu.

U Županijskoj palači u središtu grada održan je radni sastanak na kojoj su glavne teme bile obrazovanje, turizam, gospodarstvo i prometna povezanost.

Prvi je put upriličen radni sastanak župan Osječko-baranjske i Varaždinske županije od ustrojstva županija u Hrvatskoj.

– Ovo je također prvi posjet jednog hrvatskog župana Varaždinskoj županiji u mojem mandatu, tako da me i to raduje, a posebno činjenica da je to upravo Ivan Anušić s kojim dijelim brojne sličnosti, od sudjelovanja u Domovinskom ratu pa do funkcija koje smo obavljali. Na današnjem smo sastanku razgovarali o približavanju Osječko-baranjske i Varaždinske županije, prije svega na području turizma, obrazovanja, sporta, kulture, ali i gospodarske suradnje. Siguran sam da ćemo za četiri godine obznaniti pozitivne rezultate zajedničkih aktivnosti – rekao je Stričak.

Osječko-baranjski župan tijekom je protekle četiri godine otvorio suradnju s brojnim županijama, a rezultat zajedničkih djelovanja pet slavonskih županija je i zajednički ured u Bruxellesu kao i brojni projekti koji se realiziraju na području istoka Hrvatske. Varaždinska županija može biti primjer ulaganja u obrazovanje i to su primjeri dobre prakse koje treba implementirati.

– Naše dvije županije imaju slične interese i grane koje možemo zajednički razvijati, a iskustva Varaždinske županije nam mogu poslužiti kao primjeri dobre prakse, i obrnuto. Niz je tema koje smo otvorili, poput obrazovanja, izgradnje cestovne infrastrukture, gdje prije svega mislim na Podravsku magistralu koja Varaždin spaja s ostatkom Hrvatske, zatim potencijal kontinentalnog turizma, ali i gospodarski rast i napredak. Uvjeren sam da će naša suradnja uroditi realizacijom konkretnih aktivnostima – istaknuo je Anušić, koji je kolegu Stričaka sa suradnicima pozvao u Osječku-baranjsku županiju, u prvi službeni posjet.

Nakon radnog sastanka, župani su sa suradnicima obišli festival uličnih šetača Špancirfest koji ima tradiciju dugu 28 godina. Među brojnim izlagačima susreli su i Zvonimira Kalića iz Osječko-baranjske županije, najboljeg hrvatskog mladog poljoprivrednika u 2019. godini te brončanog na razini Europe.

