ROKOVO 2021. Obavijest o zatvaranju i privremenoj regulaciji prometa: U Berislavićevoj ulici dodatna parkirna mjesta

Grad Virovitica svake godine tijekom mjeseca kolovoza organizira niz događanja vezanih za obilježavanje Dana grada – Rokova.

U svrhu održavanja glavnih događanja, kao i sigurnosti sudionika i gledatelja, zatvarat će se promet u samom središtu grada i to u sljedećim intervalima:

od 13. kolovoza (petak) od 15,30 sati do 14. kolovoza (subota) do 07,00 sati

Od kružnog raskrižja kod Mr. Jacka na sjeveru do raskrižja Ulice Augusta Šenoe i Ulice Ljudevita Gaja na jugu te na istoku do kružnog raskrižja Ulice Stjepana Radića i Ulice Antuna Mihanovića (oba kružna raskrižja bit će otvorena za promet)

od 14. kolovoza (subota) od 07,00 sati do 14. kolovoza (subota) do 16,00 sati

Uz navedeno zatvaranje od dana 13. kolovoza, zatvara se dodatno i prometni pravac uz Trg kralja Tomislava, i to: od kružnog raskrižja kod Mr. Jacka (kružno raskrižje neće biti otvoreno za promet) s dijelom Rusanove ulice do ulaza na parkiralište na Trgu Bonifacija Gerbera pa do kružnog raskrižja kod Fine (kružno raskrižje će biti otvoreno za promet)

od 14. kolovoza (subota) od 16,00 sati do 17. kolovoza (utorak) do 05,00 sati

Od kružnog raskrižja kod Mr. Jacka na sjeveru (kružno raskrižje će biti otvoreno za promet) do raskrižja Ulice Augusta Šenoe i Ulice Ljudevita Gaja na jugu te na istoku do kružnog raskrižja Ulice Stjepana Radića i Ulice Antuna Mihanovića (oba kružna raskrižja će biti otvorena za promet)

Kao i svih dosadašnjih godina, imajući u vidu gužve u prometu i problem parkiranja osobnih automobila posjetitelja manifestacija ovogodišnjeg Rokova, osim na već postojećim obilježenim parkiralištima u gradu, planiraju se osigurati i dodatna parkirališna mjesta regulacijom prometnog toka jednosmjernim prometom u Ulici Petra Berislavića u dijelu od Ulice Antuna Mihanovića do Ulice Tina Ujevića s tokom prometa po desnom traku u smjeru prema istoku, dok će lijevi trak služiti za uzdužno parkiranje.

Privremena regulacija prometa osigurat će se vertikalnom prometnom signalizacijom a vlasnici objekata čiji kolni ulazi izlaze na predmetnu ulicu bit će pismeno obaviješteni

(virovitica.hr, foto: arhiva, M. Rođak)