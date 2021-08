Stiglo dugoočekivano zahlađenje: Doznajte prognozu za naredni period i vraća li se vruće i sparno vrijeme

Stiglo nam je dugoočekivano zahlađenje. Klimatološki iza blagdana Velike Gospe često nam dođe osjetniji pad temperature zraka ili prekretnica u tijeku najtoplijeg godišnjeg doba. Tijekom ovog ljeta imali smo pet toplinskih valova. Najtopliji „pakleni“ dan imali smo 08. srpnja kada je Virovitica „pržila“ na 37,6°C. Do kraja ovogodišnje ljetne sezone teško da ćemo imati više temperature zraka od ove. Tako da možemo reći, polako ali sigurno najtopliji dio godine je iza nas. No toplo i vruće će biti, ali „pakleno“ ipak ne.

Evo malo klimatoloških podataka za kolovoz na području Virovitice. Službena mjerenja DHMZ-a, na području Virovitice se obavljaju od 1951. godine

Temperaturni minimum 5,1°C izmjeren je 29. kolovoza 1981. godine.

Temperaturni maksimum 39,1°C izmjeren je 08. kolovoza 2013. godine.

Najkišovitiji kolovoz smo imali 1970. godine kada je palo 253.4 mm oborine.

Najsušniji kolovoz smo imali 2012. godine kada je palo 4.2 mm oborine.

Tople ili tropske noći tijekom kolovoza nisu česte. 2018. godine imali smo ih 4.

Klima se mijenja i to neupitno, na nama je da se prilagodimo, ili počnemo razmišljati zeleno ako već nismo…

Do kraja tjedna očekujemo suho, stabilno, pretežno sunčano i ugodno vrijeme. Klimatološki gledano „normalno“ ljetno. Noćna ohlađivanja te ugodne dnevne temperature zraka kod većine ljudi će doći kao kiša nakon sušnog perioda. Tijekom nedjelje će ponegdje biti vruće. Neugodnu sparinu i vrućinu ne očekujemo. Jutarnje temperature zraka očekujemo 13°C do 17°C. Najviše dnevne od 27°C do 30°C ili koji stupanj više tijekom nedjelje. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova. UV-indeks visok.

Tjedan pred nama, barem u prvoj polovici, izgleda nestabilnije. U planu je brzo pogoršanje vremena koje će vjerojatno do nas stići u noći s ponedjeljka na utorak.

(www.icv.hr, kp)