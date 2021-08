SVJETSKI JE DAN PASA Ovo je osam razloga zašto je dobro imati ovog četveronožnog ljubimca

Međunarodni dan pasa obilježava se 26. kolovoza. Tim povodom podsjećamo vas zašto su ove divne životinje idealan kućni ljubimac.

1. VLASNICI PASA ČEŠĆE SE SMIJU

Tako tvrdi studija objavljena u časopisu “Society & Animals”. Autori studije pitali su vlasnike pasa i one koji to nisu da zabilježe koliko se puta smiju u danu. Pokazalo se da vlasnici pasa to rade češće.

2. U PSU IMATE ODANOG PRIJATELJA



Psi su evoluirali od vukova, a te životinje poznate su po tome što žive u čoporima i razvijaju snažnu povezanost s ostalim članovima. To je ono što današnje domaće pse čini odanima. Stephen Zawistowski iz Američkog društva za sprječavanje okrutnosti prema životinjama kaže da psi na svoje vlasnike gledaju kao na članove čopora i s njima se blisko vežu kao što bi sa svojom “braćom i sestrama iz čopora”.

3. LJUDI SA PSIMA SU DRUŠTVENIJI

Taj zaključak znanstvenika sa sveučilišta u Liverpoolu i Bristolu dosta je logičan jer vlasnici pasa češće izlaze u šetnje, susreću druge ljude i razgovaraju s njima bili oni vlasnici pasa ili ne.

4. PSI MOGU BITI DOBRI ZA ZDRAVLJE

Studija objavljena u časopisu “National Academy of Sciences” pokazala je da djeca rođena u kućanstvima sa psom imaju manji rizik obolijevanja od astme ili alergija. Zahvaljujući psima, kojima je dopušten izlazak i ulazak u kuću, djeca razvijaju izmijenjenu zajednicu mikroba koji štite od alergena.

5. ZBOG PSA ĆETE POSTATI AKTIVNIJI



Znanstvenici sa Sveučilišta u Michiganu utvrdili su da 60 posto vlasnika pasa koji svoje ljubimce izvode u redovite šetnje time ispunjavaju kriterije za umjerenu tjelovježbu. Uz to, stariji koji šeću svoje pse u fizički su boljoj formi od svojih vršnjaka koji se šeću sami, pokazala je studija objavljena u časopisu “Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services”.

6. PSI SPAŠAVAJU ŽIVOTE



Neki psi imaju univerzalnu donatorsku krvnu grupu, baš kao i pojedini ljudi. Psi mogu pomoći ljudima kao svojevrsni sustav ranog upozoravanja pacijenata koji pate od, primjerice, epileptičnih napada. Uvježbani psi mogu osjetiti dolazak napadaja 15 minuta prije nego što se on dogodi. Tada počinju lajati i time upozoravaju pacijenta da sjedne i ne ozlijedi se pri padu.

7. PAS ŽIVOTU DAJE DUBLJI SMISAO

Oni su sjajno društvo svakome, ali posebno starijima. U studiji objavljenoj u časopisu “Journal of Social Psychology” zaključeno je da su starije osobe koje imaju psa zadovoljnije svojim društvenim, fizičkim i emotivnim stanjem od onih koji ih nemaju.

8. PSI UISTINU USREĆUJU



Jednostavan kontakt očima s ljubimcem otpušta oksitocin, hormon dobrog raspoloženja. U studiji kojom se mjerila razina oksitocina među dvjema skupinama vlasnika pasa, skupini kojoj je rečeno da ne gledaju svoje pse ravno u oči izmjerena je manja razina oksitocina od one kojoj je dopušten kontakt očima. U drugoj je studiji utvrđeno da su vlasnici pasa u prosjeku manje depresivni, manje se osjećaju usamljenima, imaju više samopoštovanja, sretniji su i manje pod stresom, piše Zadovljna.hr.

