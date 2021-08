Turistička zajednica VPŽ u Podrumu Vineda predstavila program ciklusa vinskih manifestacija “Slavonija & Podravina wine not?!”

Da Virovitičko-podravska županija ima što ponuditi, danas (utorak) je u Podrumu Vineda potvrdila Martina Jakelić, direktorica Turističke zajednice VPŽ predstavljajući novi program ciklusa vinskih manifestacija pod nazivom “Slavonija & Podravina wine not?!”.

Riječ je o novom turističkom vinskom ciklusu kojeg je osmislila Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije u suradnji s lokalnim turističkim zajednicama: TZ gradova Virovitica i Orahovica i TZ općina Čačinci i Pitomača te turističkom agencijom Draft.

Ovim se svakako želi pokazati da se županija razvija kao vinska destinacija, a ono što ovaj ciklus nudi je nešto drugačije od samog kušanja vina te je tako kreirano pet različitih vinskih manifestacija.

– Ovdje se radi o ciklusu vinskih manifestacija Slavonija i podravina wine not?! možda malo provokativnog naziva, ali htjeli smo zapravo pokazati da mi nismo tipična vinska destinacija, ali da se svakako vinski turizam kod nas počeo razvijati, pa smo tako osmislili ciklus od pet vinkih manifestacija, svaka je drugačija i tu smo ukomponirali jedno plemićko-vinsko druženje u Dvorcu Janković u Suhopolju, zatim imamo biciklijadu u virovitičkim vinskim vidicima gdje upoznajemo lokalne vinarije, onda imamo poeziju i vino u Interpretacijskom centru Petra Preradovića u Pitomači, nakon toga nam slijedi vinski maraton u Orahovici i piknik na Jankovcu. Dakle pet različitih manifestacija, za svakog po nešto. Sve to je u suradnji s lokalnim turističkim zajednicama – rekla je direktorica TZ VPŽ Martina Jakelić.

Ova zanimljiva manifestacija održavat će se svaki vikend tokom mjeseca rujna na području Slavonije i Baranje, a ima sve što posjetitelj traži od gastro do eno ponude koja je u ovoj priči vrlo bogata.

– Znamo da smo županija poznata po kulturnoj i prirodnoj baštini i upravo to baštinimo kroz EU projekte u proteklih nekoliko godina međutim sigurno da je za dolazak turista i razvoj turizma potrebna i eno i gastro ponuda i na ovaj način smo pokušali doprinijeti i tome. Mi ćemo nuditi vina koja se prezentiraju na području naše županije, od Orahovice pa do Pitomače. Imamo što za ponuditi i ja vjerujem da će ova manifestacija zaživjeti i da će svaka iduća biti još bolja i s još više vinara. Vjerujem da će biti posjećeno, da nam deveti mjesec neće donijeti neke nove mjere i da će ova manifestacija doista biti ono što smo željeli – rekao je župan Igor Andrović.

Ono što će svakako oduševiti ljubitelje vina je to što svaka destinacija nudi nešto novo i neka nova vina, ali ono najvažnije je predstavljanje vina i vinara s područja županije. Vlasnica Podruma Vinede, gdje se danas održalo predstavljanje, kaže kako je ovo vrlo značajno za njih kao proizvođača vina, osobito jer je ovaj kraj poznat po vrlo kvalitetnim i poznatim vinima.

– Mislim da je nepotrebno i pričati o tome koliko je to važno i koliko je bitno da se čuje za nas. Ovo je sigurno jedna dobra priča gdje se spominje i Slavonija i Podravina gdje mi i jesmo, da se čuje za nas, da se vidi šta radimo, a itekako imamo što pokazati. Neotkrivena zelena kontinentala i Podravina i Slavonija jednostavno moraju dobiti mjeto u hrvatskom turizmu. Imamo stvarno dobrih, kvalitetnih i vrhunskih vina koje na žalost znamo raditi, ali možda nemamo toliko vremena reći svima da dođu, pogledaju i vide što mi radimo. I mi moramo uložiti trud u prezentaciju, ali uz županiju i turističke zajednice sigurno da će to biti bolje i da će ljudi doći do nas – kaže Andreja Kaša Kovač.

Cijena svake manifestacije bit će 70 kuna, ali se može kupiti i paket ulaznica za svih pet manifestacija. Svi zanteresirani mogu se javiti u Turističku agenciju DRAFT putem maila: turisticka.agencija@draftdoo.hr, na broj mobitela 099/ 488 3618 ili putem njihove facebook stranice i rezervirati svoje mjesto već na prvoj manifestaciji Wine&cake ladanjska večer u Dvorcu Janković u Suhopolju koja će se održati 4. rujna.

Slavonija & Podravina wine not?! kao novi turistički proizvod uključuje obilazak kulturnih i prirodnih znamenitosti te promociju gastro-enološke baštine slavonskog i podravskog kraja.

