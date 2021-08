U orahovačkom nogometu i dalje nema dogovora: Gradonačelnik Rister ponudio novi model ugovora i pravilnika o korištenju igrališta

U posljednjih, nepunih godinu dana dogodile su se nepotrebne trzavice u orahovačkom nogometu, jer Nogometni klub Papuk i novoosnovani NK Škola nogometa Orahovica ne mogu postići zajednički jezik u interesu sporta, nogometa i prije svega djece i mladih.

Gradonačelnik Orahovice Saša Rister sazvao je zajednički sastanak u koji je uključio i treći gradski nogometni klub, DOŠK iz prigradskog naselja Dolci kako bi sva tri kluba zajedno pronašli adekvatno rješenje, no dogovora i dalje nema, a Rister iznosi što je i kako u planu za naredni period.

-Od početka ove godine imamo problem s nogometom, otkako sam postao povjerenik Vlade pa potom i gradonačelnik održao sam niz sastanaka s obje strane zajedno, pa pojedinačno, i evo neki dan smo ponovno sve zajedno spojili i nažalost i dalje dogovora nema. Problem su korištenje igrališta i pratećeg objekta koji je Grad 2007. godine dao NK Papuku da bi bivša gradska vlast taj ugovor podijelila na tri ugovora pa su pravo na korištenje dobili uz Papuk i Škola nogometa te Športsko rekreacijsko društvo. Problem je dakle u tome da se strane ne mogu dogovoriti oko uvjeta odnosno načina korištenja navedenih objekata, pa sam ja kao gradonačelnik od 1. srpnja raskinuo ugovore sa svima i uslijedilo je ponovno niz sastanaka, a sada na ovom zadnjem sam ponudio novi model ugovora i pravilnika o korištenju igrališta i objekta u koji je ubačen i NK DOŠK kao klub koji eventualno može pomoći u cijeloj priči. Do dogovora nije došlo, ja sam im rekao da ta ponuda i dalje stoji i kako očekujem da se svi dogovore, jer sam mišljenja kako svi trebaju tenirati, od djece do veterana. Naravno svi smo mi krenuli od tog NK Papuka koji ima tradiciju dugu 96 godina i to je klub koji će zasigurno opstati, ali dogovora mora biti. Na ovakav način će djeca u potrazi za nogometnom karijerom napustiti Orahovicu i otići u druge klubove i mjesta što nam nikako ne treba. Isto tako rekao sam im kako neće biti novaca niti za jednu stranu ukoliko se ne postigne dogovor, dakle sve je na NK Papuku i Školi nogometa, ovo je moja zadnja ponuda, jer nije u Gradu Orahovici i ne smije biti jedini problem nogomet – zaključio je gradonačelnik Rister.

(www.icv.hr, vg)