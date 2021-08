U Rezovcu održana godišnja skupština Svinjogojske udruge VPŽ: Pandemija koronavirusa onemogućila normalan rad

Svinjogojska udruga VPŽ jučer (utorak) je u Mjesnom domu u Rezovcu održala svoju godišnju izvještajnu skupštinu, na kojoj je uz članove udruge i goste nazočio i pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu VPŽ Bojan Mijok.

Podnoseći izvješće o dosadašnjem radu udruge, predsjednica Mirjana Bilović istakla je da je jedan od najvećih problema koji su onemogućili normalan rad udruge bio upravo COVID-19, tako da se veliki dio rada uglavnom sveo na održavanje virtualnih sastanaka i dogovora.

-Na žalost, veliki dio naših članova nije dovoljno informatički obrazovan da bi mogao sudjelovati na virtualnim sjednicama. Osim tog, COVID-19 onemogućio je i sajmove koji su nama svinjogojcima najbolji način promoviranja, a kasnije i prodaje naših proizvoda. Kao da to nije bilo dovoljno, pojavila se i svinjska kuga te općenito problem s divljim svinjama. Sve to s razlogom tjera nas proizvođače na razmišljanje, ali vjerujem da će se situacija s koronom i dalje popravljati, da će biti što više terenskog djelovanja stručnjaka koji nam mogu pomoći, te da će nam iduća godina biti uspješnija nego ova i prošla godina. Moram reći i da smo sve te probleme istakli i u Ministarstvu poljoprivrede gdje smo dobili maksimalnu podršku. Tu je također i Virovitičko-podravska županija koja redovno prati naš rad, a što je najvažnije, najviše nade nam ulijeva svijest kupca o kupovanju kvalitetnog domaćeg proizvoda što je itekakva šansa za opstanak, ali i unaprjeđenje svinjogojstva – rekla je tom prigodom predsjednica Mirjana Bilović.

Udrugu svinjogojaca od njenog početka djelovanja prati i pomaže Virovitičko-podravska županija, neovisno radi li se o projektima ili raznim aktivnostima koje udruga provodi, istakao je u obraćanju članovima udruge, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu VPŽ Bojan Mijok, napomenuvši pritom da VPŽ svake godine redovno objavljuje javni poziv pod nazivom “Program potpora u poljoprivredi”.

-I ovom prigodom pozivam sve zainteresirane poljoprivrednike da se prijave za dobivanje potpora u poljoprivredi gdje možete ostvariti određena financijska sredstva. Ove godine je to bilo nešto manje, odnosno 5.000 kuna po gospodarstvu, ali nagodinu ćemo taj iznos uvećati na 10.000 do 15.000 kuna s obzirom da se ta mjera pokazala vrlo dobrom. Paralelno s time razmišljamo o samom problemu uzgoja stoke na području naše županije i pokrenuli smo projekt izrade tehničke dokumentacije za regionalnu klaonicu. Plan je da ta klaonica bude u Čađavici, a njen kapacitet bio bi 40.000 tovljenika godišnje, što smatramo da je dovoljno, a to nam je potvrdila i struka, odnosno Hrvatska svinjogojska udruga i Agencija za plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Trenutno je sve u fazi izrade tehničke dokumentacije, a čekamo i građevinsku dozvolu kroz nekih godinu dana i tražimo sredstva da se to financira iz fondova EU – napomenuo je Bojan Mijok.

Mijok se tom prigodom osvrnuo i na izostanak Viroexpa, sajma na kojem poljoprivredni proizvođači promoviraju svoje proizvode.

-I sami znamo da je zbog epidemiološke slike uzrokovane COVIDOM-19 Viroexpo izostao, a ove se godine iz istih razloga neće ni održati, no nadamo se da ćemo ovaj naš najveći sajam moći održati u ožujku iduće godine i sve vas zajedno pozivam da nakon dvogodišnje stanke taj sajam podržimo, a mi ćemo vam osigurati sve što je potrebno da što bolje promovirate svoje proizvode – zaključio je pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu VPŽ, ujedno i direktor sajma Viroexpo Bojan Mijok.

(www.icv.hr, bs, foto: B. Sokele)