Veliki radovi na rekonstrukciji raskrižja i uređenju središta u Čačincima trebali bi biti završeni do kraja rujna

Načelnik općine Čačinci Alen Jurenac obišao je danas (četvrtak) radove na uređenju središta mjesta, odnosno na rekonstrukciji raskrižja.

Na raskrižju će biti postavljena semaforizacija, a osim semaforizacije središta, planirano je i postavljanje semafora s radarom ispred osnovne škole čime će se značajno pospješiti sigurnost svih sudionika u prometu, a u ovom slučaju, posebno onih najmlađih.

Procijenjena vrijednost radova je tri milijuna kuna bez PDV-a za što su sredstva osigurale Hrvatske ceste, a izvođač radova je Gravia Osijek.

-Rok za izvršenje radova je kraj rujna ove godine, no postoji šansa da će se i produžiti zbog određenih problema nakon uklanjanja gornjeg sloja asfalta, ali očekujemo kako će izvođač uspjeti intenzivirati radove te ih završiti barem u približnom roku – kaže načelnik Jurenac.

Isto tako, ovim putem moli mještane i dalje za strpljenje i razumijevanje tijekom radova.

-I na početku radova smo naglasili da molimo mještane za razumijevanje, ali isto tako i sve one koji su u tranzitu kroz središte Čačinaca, jer riječ je o radovima kojima je jedini i glavni cilj sigurnost svih sudionika u prometu, posebno one najranjivije skupine, a to su pješaci i među njima prije svih djeca. Uz sve to ovim zahvatom dobit ćemo i jedan ljepši, moderniji i urbaniji izgled središta našeg mjesta – zaključio je Jurenac.

