ZAHVALNICA ZA IZNIMNE REZULTATE U GLAZBENOJ DJELATNOSTI Ivan Dečak: Iako već više od 20 godina živim u Zagrebu, sve što radim zauvijek je vezano uz moj grad – Viroviticu

Virovitičanin sa zagrebačkom adresom, frontmen virovitičke grupe Vatra kojemu je glazba životni poziv i koji danas živi svoj dječački san, Ivan Dečak ove je godine dobitnik Zahvalnice Grada Virovitice za iznimne rezultate u glazbenoj djelatnosti.

Rođen je u Virovitici 1979. godine, gdje je završio i gimnaziju. U glazbenoj školi učio je svirati klavir, a gitaru je naučio svirati sam. U srednjoj školi pozornost mu je zaokupio i nogomet koji je trenirao u lokalnim klubovima Tvin i Borac i u čemu je također bio vrlo uspješan, pa da nije postao glazbenik danas bi zasigurno bio uspješan nogometaš. Godine 1999. osnovao je rock glazbeni sastav Vatra.

Njihov trud ubrzo je rezultirao izlaskom prvog albuma „Između nas“, a nakon toga iz albuma u album nizali su samo uspjehe. Od tada do danas Vatra i Ivan Dečak kao pjevač, ali i autor glazbe i teksta osvojili su mnoštvo glazbenih nagrada, objavili 9 albuma, nekoliko live albuma i singlova koji su obilježili njihovu karijeru i domaću glazbenu scenu, a uz sve to stigli su i prijeći na stotine tisuća kilometara kako bi sve do danas održali na tisuće nastupa.

Godina 2014. za Vatru i Ivana Dečaka je jedna od najuspješnijih godina u karijeri. Hit singl „Tango“ nalazio se 19 tjedana na prvom mjestu nacionalne liste radijskih singlova i taklo srušio rekord HR top 40 liste pjesma te je dvije godine zaredom bio najemitiranija domaća pjesma u eteru.

PORIN ZA PJESMU GODINE

I. Dečak je u tri navrata u reality showu HRT-a Voice – Najljepši glas Hrvatske bio i glazbeni mentor, a u posljednje vrijeme sve je poznatiji i kao tekstopisac i autor koji piše i radi pjesme za druge izvođače. Da je i u tome uspješan, dokaz je još jedna skulptura Porina koju je ove godine dobio u kategoriji Pjesma godine za „Mali krug velikih ljudi“, pjesmu koju izvodi Massimo i koja je uvrštena i u udžbenike hrvatskog jezika za 8. razred.

Tijekom svih ovih godina Ivan na svoj rodni grad nikada nije zaboravio stoga mu ova nagrada uistinu mnogo znači, kao i podrška Virovitičana koji Vatru prate od prvog albuma.

– Ugodno sam iznenađen i zahvalan na ovoj meni uistinu vrijednoj nagradi jer je od mog rodnog grada. Iako već više od 20 godina sa svojom obitelji živim u Zagrebu, sve što radim zauvijek je vezano uz moj grad – Viroviticu. Uvijek ističem da smo virovitički bend, da sam Virovitičanin i time se ponosim. Smatram da ljudi koji se odriču svojih korijena kad-tad završe na vjetrometini, otpuhani tko zna gdje – kaže Ivan.

Da je veliki kreativac i nemirnog duha, dokazao je i u ovim pandemijskim vremenima kada se usredotočio više na stvaranje i pisanje, a rezultat toga su „Sva naša ljeta“, „Carstvo sunca“ i „Vidi kako se smiješ“, pjesme čiji je Ivan autor teksta i glazbe, a najavljuju Vatrin 10. album.

