2. ŽNL ISTOK Zrinski i Standard nastavili pobjednički niz: DOŠK uvjerljiv na gostovanju u Bakiću, Ćeralije slavile protiv Krčevine

Proteklog vikenda odigrani su susreti četvrtog kola 2. županijske nogometne lige u skupini Istok.

Zrinski, koji trenutno drži čelnu poziciju u drugoligaškom društvu na istočnoj strani županije, pobjednički niz nastavio je na domaćem terenu u utakmici protiv Dinama iz Josipova. Iako su gosti prvi stigli do prednosti u osmoj minuti preko njihovog ponajboljeg igrača Milenka Beneša, do isteka prvog poluvremena domaćini su vratili ravnotežu u susret. U 27. minuti izjednačujući zgoditak postigao je Mihael Topolovec, a taj rezultat ostao je nepromijenjen do kraja poluvremena. Dugo se u nastavku čekao novi pogodak, a treći gol na utakmici, koji je ujedno odlučio pobjednika, postignut je nakon pola sata igre u drugom dijelu. Gostujućeg vratara Josipa Štefanovića matirala je “desetka” Zrinskog, Matej Šimek, koji je tim pogotkom svoju momčad ostavio na prvom mjestu.

Četvrtu pobjedu u isto toliko odigranih susreta upisao je i Standard koji je s 4:2 slavio na gostovanju u Grabiću. U čvrstoj utakmici u kojoj smo vidjeli čak devet žutih i jedan crveni karton, gosti su nakon prvih 45. minuta igre imali prednost od dva pogotka razlike. Strijelci za Standard u prvom dijelu bili su Toni Hrgetić iz kaznenog udarca, te Tin Tušek koji je pogodio za 0:2. Neizvjesnost se u utakmicu vratila u 64. minuti kada je na 1:2 smanjio Marko Marković, a tada se ulazi u “ludih” posljednjih pet minuta utakmice. Prvo je prednost gostiju povećao Alen Mihalić, Mihael Tomašević pogodio je za 2:3 tri minute prije kraja, a konačnih 2:4 postavio je Tušek svojim drugim golom u drugoj minuti sudačke nadoknade za veliku pobjedu Standarda.

Najuvjerljiviju pobjedu kola ostvario je DOŠK koji je u Bakiću bio bolji od domaće Mladosti rezultatom 1:8. Domaći sastav započeo je utakmicu s igračem manje budući da nije nastupio Marko Tkalčić koji je bio u zapisniku, a to su iskoristili nogometaši iz Dolaca koji su do 20. minute postigli četiri, a do poluvremena ukupno pet pogodaka. Marijan Velić u prvom je dijelu poentirao dva puta, a po jednom su mrežu pogodili Stipo Kolar, Domagoj Šteger i Antun Šarić. Jedini pogodak za domaćina na ovom je susretu postigao Mario Colarić u 40. minuti utakmice. Nevolje su se za Mladost nastavile i u nastavku kad su ostali bez Matije Gorenca koji je zbog ozljede ostao u svlačionici, a DOŠK je nekompletnog domaćina kaznio s još tri pogotka. Dva se puta u strijelce upisao Luka Zeman, dok je Šteger, također svojim drugim golom, zaključio utakmicu u 74. minuti.

Munja je na gostovanju u Čađavici stigla do druge prvenstvene pobjede, ovog puta protiv Mladosti 1930.. Samo tri minute bile su dovoljne Anti Rosanu da dovede svoju momčad u prednost, a već je u 13. minuti zahvaljujući pogotku Zvonimira Mesingera bilo 0:2. Do kraja poluvremena vidjeli smo još jedan pogodak, ovog puta u mreži gostiju, a vratara Mihaela Filipovića nadmudrio je Andrej Rešetar u 27. minuti. Gosti su pokazali bolju igru i u nastavku, ali do pogotka nisu uspjeli doći sve do 86. minute kad je Robert Sudarić zaključio susret postavivši konačnih 1:3. Dodajmo kako je Munja od 67. minute igrala s igračem manje, budući da je vratar Filipović nagrađen crvenim kartonom zbog igranja rukom van kaznenog prostora, ali do izjednačenja i potpune promjene rezultata u korist domaćina nije došlo.

U posljednjem susretu kola Ćeralije su na domaćem terenu stigle do pobjede protiv Krčevine koja je i dalje, uz Mladost, ostala prikovana na dno tablice bez osvojenog boda. Pomlađeni domaći sastav došao je do prednosti u 12. minuti iz kaznenog udarca. Loptu je na bijelu točku namjestio Kristijan Djordjević te je nadmudrio gostujućeg vratara Antonija Kovača. Činilo se kako će Ćeralije otići na odmor s vodstvom, no pred sam kraj prvog poluvremena, u 42. minuti, golom Maria Kovaća Krčevina stiže do izjednačenja. Bez promjene rezultata igralo se do 70. minute, a tada u svega pet minuta domaći sastav rješava pitanje pobjednika. Djordjević je svojim drugim golom vratio prednost Ćeralijama, Kristijan Gusić istu je povisio dvije minute kasnije, dok je za konačnih 4:1 poentirao Tomislav Tunić u 75. minuti utakmice.

Zrinski i Standard predvode skupinu Istok s maksimalnih 12 osvojenih bodova, po sedam bodova “skupili” su Standard, Dinamo i DOŠK, dok posljednja dva mjesta i dalje drže Krčevina i Mladost bez bodova.

(www.icv.hr, mra, foto: facebook, Zrinski NB)