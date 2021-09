3. HNL ISTOK Kaltenbaher strijelac u remiju NAŠKA i Đakovo-Croatije Belišće i u trećem međusobnom dvoboju bez pobjede protiv Zrinskog

Prvog dana mjeseca rujna odigrano je 3. kolo 3. HNL Istok. Nogometaši Belišća treću uzastopnu pobjedu tražili su na gostovanju u Jurjevcu kod Zrinskog, no kao i protekla dva puta u njihovim međusobnim susretima, do tri boda nisu uspjeli doći. Prvi ogled između ove dvije momčadi odigran prije nešto manje od godine dana završio je bez pogodaka, dok je u drugoj utakmici Zrinski na domaćem terenu slavio s 1:0. Istim rezultatom i na istom mjestu završio je i jučerašnji susret.

Mreže su nakon prvih 45 minuta mirovale, a jedini pogodak na susretu vidjeli smo u sedmoj minuti nastavka. Zgoditkom Luke Ćubela u 52. minuti domaćini su stigli do vrijedna tri boda protiv neugodnog protivnika, a ujedno su ovom pobjedom stigli do prvog mjesta prvenstvene ljestvice. Nakon tri odigrane utakmice jedina su momčad 3. HNL Istok koja je ostvarila sve tri pobjede.

3. kolo:

ZRINSKI JURJEVAC – BELIŠĆE 1:0 (Ćubel 52. / – )

Našičani su pak u trećem kolu stigli do drugog remija i drugog boda u novoj sezoni. Jučer su na svom terenu u 3. kolu dočekali momčad Đakovo-Croatije koja je do jučerašnjeg susreta ubilježila dvije pobjede, no do treće u nizu nisu uspjeli doći.

U efikasnom susretu s četiri pogotka gosti su prvi došli do vodstva. Igrala se 26. minuta kada je Marko Kirchbauer pogodio mrežu Roberta Mikičića, a to je ujedno bio konačan rezultat prvog poluvremena.

Svega tri minute u nastavku bile su dovoljne Leu Kaltenbaheru, donedavnom igraču orahovačkog Papuka, za prvi pogodak u novom dresu kojim je donio izjednačenje, a taj je rezultat na semaforu stajao sve do 77. minute. Utakmicu je svojim zgoditkom u potpunosti preokrenuo Marin Vučemilović, ali, baš kako je to bio slučaj i u prošlom kolu, prednost nije ostala na strani NAŠK-a istekom 90-te minute. Branko Klemen zamijenio je Domagoja Damjanovića u 83. minuti, a samo šest minuta kasnije postigao je izjednačujući pogodak za momčad iz Đakova.

3. kolo:

NAŠK – ĐAKOVO-CROATIA 2:2 (Kaltenbaher 48., Vučemilović 77. / Kirchbauer 26., Klemen 89.)

Rezultati ostalih utakmica 3. kola:

Vuteks-Sloga – Slavonac 0:0

Kutjevo – Čepin 3:1

Bedem – Slavija 3:1

Graničar – Slavonija 2:1

Sloga – Omladinac 0:2

Marsonia – Darda 4:0

Oriolik – Vukovar 1991 2:2

U sljedećem kolu koje je na rasporedu ovog vikenda, Belišće će u subotu na domaćem terenu dočekati Slogu iz Nove Gradiške, dok će NAŠK na gostovanje u Pleternicu kod Slavije. Obje utakmice na rasporedu su od 17 sati.

4. kolo:

Slavonija – Zrinski (petak, 3. rujna od 18 sati, Velika)

Slavonac – Vukovar 1991 (subota, 4. rujna od 17 sati, Bukovlje)

Darda – Oriolik (subota, 4. rujna od 17 sati, Darda)

Belišće – Sloga (subota, 4. rujna od 17 sati, Belišće)

Croatija- Đakovo – Graničar (subota, 4. rujna od 17 sati, Đakovo)

Slavija – NAŠK (subota, 4. rujna od 17 sati, Pleternica)

Čepin – Bedem (subota, 4. rujna od 17 sati, Čepin)

Vuteks-Sloga – Kutjevo (subota, 4. rujna od 17 sati, Vukovar)

Omladinac – Marsonia (nedjelja, 5. rujna od 17 sati, Gornja Vrba)

