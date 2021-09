3. ŽNL ISTOK Gosti slavili u sva tri susreta: Orešac bolji od Meljana, Vaška od Miholjca, a Plavi od Slavonca

Proteklog vikenda odigrani su susreti 4. kola trećih županijskih nogometnih liga.

U skupini Istok Slavonac je nakon potopa protiv Orešca upisao još jedan visoki poraz. Na domaćem terenu dočekali su Plave iz Jugovog Polja koji su slavili s 0:8. Dominik Kralj prvi je matirao Sinišu Klementa za početnu prednost nakon devet minuta igre, a samo minutu kasnije na 0:2 povisuje Antun Stupar. Mreže su nakon drugog pogotka mirovale sve do 28. minute kad je kapetan Plavih Željko Gojmerac poentirao za 0:3, Nikola Repinac svojim je golom povećao na 0:4, a Gojmerac svojim drugim golom postavlja konačan rezultat prvog poluvremena, završilo je 0:5. Preostala tri pogotka na susretu postignuta su do 66. minute utakmice, a redom su pogađali Antonio Husnjak, Repinac, kojem je to bio drugi zgoditak, te Kristijan Gojmerac.

Meljani, koji su na domaćem terenu ugostili Orešac, usprkos činjenici da su nastupili s desetoricom igrača dobro su parirali gostima u uvodnih pola sata. Brojčanu prednost Orešac je iskoristio nakon 31 minute igre, mrežu je pogodio Roberto Lukinić, a rezultat se do poluvremena nije mijenjao. Isti je igrač pogodio za 0:2 na samom otvaranju drugog poluvremena, u 47. minuti, a tada je teška situacija za domaćina postala još teža. Prvo je u 55. minuti igru napustio Vjekoslav Hes, Orešac koristi dva igrača ”viška” i s dva brza pogotka odlazi na 0:4, poentirali su Filip Kojadin i Matej Nemet, dok je susret završen u 77. minuti budući da domaća momčad nije imala dovoljan broj igrača za nastavak utakmice. U 72. minuti teren je napustio Nikola Grahovac, a pet minuta nakon njega izašao je i vratar Antonijo Vencl.

Najzanimljivija utakmica gledala se u Gornjem Miholjcu gdje je Miholjac ugostio Vašku. Domaći sastav, koji je do sada upisao jedan bod, stigao je do vodstva u 4. minuti utakmice, a mrežu gostujućeg vratara Danijela Matije pogodio je njegov imenjak Klement. Gosti su na prednost domaćina odgovorili nakon deset minuta, Toni Brezović izjednačio je rezultat, a u egalu se otišlo i na predah. Tek što se krenulo s centra u drugom dijelu Vaška je stigla do potpunog preokreta. Ivan Stanić doveo je svoju momčad u prednost, dok je na 1:3 u 55. minuti povisio Brezović svojim drugim golom. Miholjac je uspio smanjiti rezultat 20 minuta prije kraja, zgoditak je postigao Ivan Mlinarić, ali do novih bodova nisu uspjeli doći. Posljednja dionica utakmice igrala se otvoreno, a bolje su se snašli gosti iz Vaške koji su stigli i do četvrtog pogotka. Gol za konačnih 2:4 postigao je Dejan Janže.

Momčad Kozica ovo je kolo bila slobodna.

Prvo mjesto trenutno drži Orešac s devet osvojenih bodova, isto toliko imaju i Plavi na drugom mjestu, ali uz utakmicu manje. Miholjac i Slavonac drže posljednja dva mjesta na tablici, a obje momčadi do sada su upisale po jedan bod.

