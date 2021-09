3. ŽNL ZAPAD Omladinac i Sloga remizirali u Koriji: No Limit TVIN s visokih 8:0 slavio protiv Otrovanca, Stara Brezovica upisala drugu ovosezonsku pobjedu

Otrovanec i Turanovac niti nakon četiri odigrana kola u 3. ŽNL Zapad nisu uspjeli doći do bodova. Na gostovanju u Virovitici Otrovanec je upisao novi poraz, a No Limit TVIN ispratio ih je s osam pogodaka u mreži. Damir Filipović otvorio je susret svojim pogotkom u 14. minuti utakmice, na 2:0 u 22. povisio je Luka Grbac, a do poluvremena mreža gostujućeg čuvara mreže Marina Osmanovića zatresla se još dva puta. Prvo je Tomislav Filipović postigao treći pogodak na utakmici, dok je konačnih 4:0 nakon prvih 45. minuta postavio Renato Slipčević. Drugo poluvrijeme također je završilo rezultatom 4:0 u korist gostiju, a svi golovi postignuti su u svega šest minuta. Za 5:0 pobrinuo se Theo Filipović u 63., Tomislav Filipović svoj drugi pogodak postigao je u 65., u strijelce se upisao i Dominik Belani dvije minute kasnije, dok je golijadu zaključio Luka Grbac svojim drugim golom u 69. minuti. Dodajmo kako je Otrovanec od 60. minute igrao s igračem manje, budući da je Marko Živko napustio igru zbog ozljede.

Utakmicu s čak osam opomena odigrali su u Staroj Brezovici istoimeni domaćin i Turanovac. Gosti su u ovom susretu tražili prve bodove, ali već su se u trećoj minuti našli u zaostatku. Glavni sudac utakmice Matija Presečan dosudio je kazneni udarac za domaću momčad, a siguran realizator bio je Pavao Djak. Turanovac se u utakmicu uspio vratiti samo pet minuta kasnije golom Mihaela Taušana koji je izjednačio rezultat, no do kraja poluvremena Stara Brezovica golom Josipa Zadeckog dolazi do nove prednosti. Nakon šest minuta igre u drugom djelu nova lopta odsjela je iza leđa vratara Daria Kozlingera, precizan je bio Renato Bosanac, dok je u 60. minuti za ”sigurnih” 4:1 pogodio Dino Duvnjak. Činilo se kako će domaćini stići do sigurne pobjede, no s dva nova gola Mihaela Taušana Turanovac je stigao na samo pogodak zaostatka. Ostalo je nešto više od deset minuta do kraja utakmice, ali domaći igrači nisu dopustili preokret. U 82. minuti susreta svaku nadu gostiju ugasio je Predrag Mikić koji je zabio za konačnih 5:3.

U posljednjem susretu kola Omladinac je u Koriji dočekao Slogu iz Dugog Sela. Ali Abdelrahman Fawzy Youssef doveo je domaći sastav u prednost pred kraj prvog poluvremena, igrala se 41. minuta, a Omladinac je taj rezultat uspio zadržati do poluvremena. Drugi, ujedno i posljednji pogodak na utakmici, pao je na otvaranju drugog dijela, a vratara Maria Jerbića za konačnih 1:1 matirao je Ronald Jagica.

Susret između Aršanja i Turnašice bit će odigran naknadno, dok je bačevačka Brana bila slobodna u 4. kolu.

Momčad iz Sedlarice trenutno drži prvo mjesto s maksimalnih devet bodova iz tri odigrana susreta, a slijede ju Sloga i Omladinac s dva boda manje. Posljednje mjesto i dalje drže Turanovac i Otrovanec.

(www.icv.hr, mra, foto: ilustracija, M. Šolc)