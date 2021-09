AGROEXPO 2021. U petak i subotu zbog održavanja sajma za promet se zatvara dio Rusanove ulice u Virovitici

Zbog održavanja sajma Agroexpo 2021. u subotu, 25. rujna kod Gradske tržnice Virovitica, za promet će biti zatvoren dio Rusanove ulice u Virovitici i to od ulaza na parkiralište na Trgu fra Bonifacija Gerbera, kod caffe bara „Gumenjak“, do ulaza na parkiralište iza zgrade „Osmice“.

Zbog postavljanja izlagačkih štandova i održavanja same manifestacije, promet će biti zatvoren u vremenskom razdoblju od petka, 24. rujna od 7,00 sati do subote, 25. rujna do 18,00 sati.

Organizatori i pokrovitelji 10. sajma Agroexpo su: Virovitičko-podravska županija i Grad Virovitica, HGK ŽK Virovitica, HOK POK Virovitičko-podravske županije, Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije, a sve uz podršku udruga pčelara, te povrtlara i voćara s područja Virovitičko-podravske županije.

(virovitica.hr)