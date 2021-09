FOTO U Četekovcu održan 30. komemorativni skup balinačkim, četekovačkim i čojlučkim žrtvama četničkog terora

Danas (subota) je na četekovačkom Mjesnom groblju točno u 9 sati i 5 minuta započela komemoracija u znak sjećanja na nevine žrtve četničkog terora koji je započeo upravo u to vrijeme 4. rujna 1991. neprijateljskim minobacačkim napadom što je označilo početak stravičnog pokolja i masakra na ovom području.

Samo u jednom danu svoje živote izgubilo je 24 nedužnih mještana Četekovca, Balinaca i Čojluga u jednom od najvećih zločina na području Virovitičko-podravske županije.

Tradicionalno, i ove je godine uoči komemoracije u Četekovcu, 3. rujna polaganjem cvijeća i svijeća na grobovima žrtava na njihovim posljednjim počivalištima u Balincima, Mikleušu, Novoj Bukovici i Slatini, te svetom misom koju je u crkvi sv. Terezije Avilske u Mikleušu predvodio požeški biskup msgr. Antun Škvorčević u zajedništvu sa župnicima Slatinskog dekanata, odana počast svim poginulim hrvatskim braniteljima i nevinim žrtvama ovoga masakra.

HVIDR-a Slatina i ove je godine u sklopu projekta ”Istina o pobjednicima” organizirala ”Memorijalnu hodnju Četekovac-Mikleuš”, tako da su brojni sudionici komemorativnog skupa u znak sjećanja na nevine žrtve četničkog masakra stigli jednosatnom memorijalnom hodnjom od Mikleuša do mjesta sjećanja i molitve na groblju u Četekovcu gdje su se jučer žrtvama poklonili i sudionici biciklističkog maratona Četekovac-Bilje koji su tako u jednome danu povezali dva mjesta stradanja u Slavoniji i Baranji

U nazočnosti obitelji, prijatelja i suboraca poginulih žrtava Domovinskog rata s ovoga područja nakon pozdrava Domovini, te spomena imena svih nevinih žrtava, komemorativni skup je započeo polaganjem vijenaca i lampiona.

Počast su odala brojna izaslanstva:

– Izaslanstvo obitelji žrtava zajedno s Koordinacijom udruga proizašlih iz Domovinskog rata Grada Slatina i Virovitičko-podravske županije;

– Izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, saborski zastupnik, predsjednik Odbora za ratne veterane i predsjednik HVIDR-e RH Josip Đakić u pratnji saborske zastupnice, predsjednice Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora Vesne Bedeković;

– Zajednički vijenac su potom položili izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske, župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, u pratnji izaslanika potpredsjednika Vlade RH i ministra hrvatskih branitelja, ravnatelja Uprave za savjetodavnu, psihosocijalnu i zdravstvenu pomoć Dinka Tandare, te izaslanika ministra obrane, zamjenika zapovjednika Topničko-raketne pukovnije hrvatske kopnene vojske, pukovnika Davora Stefanovića;

– Izaslanik ministra Unutarnjih poslova RH, načelnik Policijske uprave virovitičko-podravske Siniša Knežević u pratnji svog zamjenika Nenada Križića i ostalih suradnika;

– Zamjenik župana Virovitičko-podravske županije Marijo Klement, u pratnji načelnika Općine Špišić Bukovica Hrvoja Milera i načelnika Općine Suhopolje Siniše Horvata;

– U ime domaćina načelnik Općine Mikleuš Robert Grabar sa suradnicima;

– U ime prijateljskog Grada Donje Stubice, predsjednik Gradskog vijeća Nikola Boromisa sa suradnicima;

– Gradonačelnik Orahovice Saša Rister i zamjenica gradonačelnika Grada Virovitice Vlasta Honjek Golinac sa suradnicima;

– Zamjenik gradonačelnika Slatine Ilija Nikolić u pratnji pročelnika Stručne službe Krunoslava Šaraboka;

– Načelnici općina s područja Virovitičko-podravske županije: Općine Voćin Predrag Filić, Čačinci Alen Jurenac, Čađavica Mirko Rončević, Sopje Berislav Androš, Crnac Mato Damjan kao i predsjednik Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica Franjo Kraljik, te ostali uzvanici.

Zločinci još uvijek nisu kažnjeni

U svom obraćanju nazočnima u ime domaćina, načelnik Općine Mikleuš Robert Grabar prisjetio se ovog strašnog zločina koji se dogodio 4. rujna 1991. godine te je postao najtužniji dan u povijesti naselja Balinaca, Četekovca i Čojluga.

– Na ovom istom mjestu okupljamo se već 30 godina, prisjećajući se tog kobnog dana kada su ubijena i masakrirana 24 mještana ovih naselja, a danas se prisjećamo i prve žrtve, hrvatskog policajca Stjepana Mlakara te svih poginulih hrvatskih branitelja, policajaca i svih civilnih žrtava iz Domovinskog rata. Unatoč godinama koje su prošle i dalje se teško nalaze riječi kojima se mogu izraziti osjećaji prilikom sjećanja na taj dan, na tu ranu jesen kada su mnoge žrtve na oltar domovine položile ono najvrijednije – svoje živote, braneći svoj kućni prag i svoje bližnje – rekao je načelnik Grabar.

Uvijek ista pitanja, isto ono ”zašto”?!

– Pitanja na koja i dalje ne nalazimo odgovor jer opravdanja za taj čin nema! Povijest ne možemo promijeniti, te tragične događaje koji su se zbili ne samo ovdje nego diljem naše domovine, ali zato moramo ustrajati kako bi se utvrdili krivci za ta zlodjela, da odgovaraju za učinjeno i da se ovakav zločin više nikada ne ponovi! To je naš dug prema nevinim žrtvama, prema istini i pravednosti – zaključio je Grabar.

Izaslanik predsjednika Hrvatskog Sabora Josip Đakić u svom je obraćanju između ostaloga poručio:

– Kao i uvijek meni je strašno teško govoriti kada nema pravde, kada nema pravednosti, kada ponavljamo iz godine u godinu jedno te isto. Pozivamo i govorimo jasnim, razumljivim, hrvatskim jezikom, no međudržavna suradnja pravosudnih tijela ne postoji, iako je potpisana. Međudržavna suradnja onih koji bi u susjednoj državi trebali postupati i sankcionirati zločince, ne funkcionira. Mi smo jasni i transparentni, a na vama je red da priznate zločine i odriješite se grijeha koje ste počinili te poklonite žrtvama. Mi smo učinili sve korake na planu suradnje i normalizacije odnosa, no srpska strana ne želi ni po jednom postupku postupati, a kamoli po interpolovim crvenim tjeralicama i stoga sam još više i žalostan, i tužan, i jadan jer ne možemo zadovoljiti pravdu zbog ovih nevinih žrtava civila, ali i naših policajaca koji su ovdje svoj život ugradili u slobodu Hrvatske. Stoga još jednom ovako javno pozivam one koji su mjerodavni u republici Srbiji da poduzmu korake i privedu pravdi one koji su jasno uz svjedoke definirani kao zločinci – rekao je Đakić.

Na kraju komemorativnog skupa u Četekovcu molitvu za sve žrtve predvodio je župnik novobukovačke Župe UBDM vlč. Dejan Ilić. Komemorativni skup svojim je nastupom uveličao crkveni zbor Župe Uznesenja Blažene Djevice Marije Nova Bukovica, filijale Mikleuš pod ravnanjem prof. Antonija Brzice.

