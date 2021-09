FOTO Veliki pješčani otok izronio iz rijeke Drave kod poznatog sopjanskog izletišta

Izrazito nizak vodostaj rijeke Drave doprinio je izranjanju predivnih pješčanih otoka-sprudova na cijelom vodotoku, pa tako i na području općine Sopje.

Jedan takav riječni otok izronio je i kod poznatog sopjanskog izletišta i ljetnog kupališta do kojeg možete doći asfaltiranom cestom gotovo do same rijeke.

– Ove godine nismo imali sreće s vodostajem, jer je u vrijeme najvećih vrućina u sedmom i osmom mjesecu on bio dosta visok i samo su se hrabri odvažili okupati u Dravi. Sada kada je još uvijek toplo, voda je opala i pokazala svu veličinu spruda uz ovo naše kupalište, idealno mjesto za ugodno provesti vikend u prirodi. Tako da tko se još htio okupati u Dravi mogao je to učiniti u prošlih nekoliko toplih dana, jer nam već za vikend prognoziraju kišu i pad temperature, i onda više ništa od kupanja. Inače, kada je vodostaj idealan u ljetnom periodu tu se zna za vikend zateći po 200-300 kupača i izletnika – rekao nam je jedan dobro upućen Sopjanin, kojeg smo sreli na odlasku s izletišta.

U fotogaleriji vam donosimo dašak sopjanske dravske ljepote.

(www.icv.hr, adf; Foto: D. Fišli)