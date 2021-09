HEP najavio radove u Virovitici i Gornjem Bazju: Evo kada ćete ostati bez struje

Hrvatska Elektroprivreda – Operator distribucijskog sustava d.o.o. ”Elektra” Virovitica najavila je radove na području Virovitice od 28. do 30. rujna.

Kako najavljuju, najduže će trajati radovi u Gornjem Bazju od kućnog broja 131 do 181 te od 170 do 202d. Mještani će tako biti bez struje najviše 1 sat od trenutka isključenja, a radovi će se odvijati od 8 do 14 sati, od 28. do 30. rujna.

Radovi su predviđeni i u utorak, 28. rujna u Virovitici u Ulici Augusta Cesarca od 11:30 do 13:30 sati, a bez struje će ostati kućni brojevi od 1 do 33.

U utorak radit će se i na području Ulice Pavla Radića u Virovitici od 12:30 do 14:30 sati. Bez struje će ostati kućni brojevi od 57 do 105.