Još uvijek je moguće samopopisati se online: Iako je rok istekao u ponoć, stranica još uvijek radi

U ponoć je trebao isteći rok za samopopisivanje stanovništva u Hrvatskoj, ali je još uvijek moguće samopopisati se online.

Podsjetimo, cijelu večer u nedjelju stranica za samopopisivanje nije radila. Prvo je pala oko 20 sati, da bi joj se oko 21 sat opet moglo pristupiti, ali se vrlo sporo učitavala i povremeno i dalje rušila.

Oko 22 sata stranici se opet više uopće nije moglo pristupiti. Iz DZS-a se zasad nisu oglasili o problemu. Pitanje je do kada će se moći samopopisati, ali ako budete dovoljno brzi, postoje šanse da ćete uspjeti.

No, pošto je više puta rečeno da samopopisivanje završava u ponoć, nije poznato hoće li i ovi rezultati biti valjani.

Inače, po podacima Državnog zavoda za statistiku, do nedjelje u 15 sati uspješno je popisano više od 1.326.000 građana.

Danas na teren izlaze popisivači

Danas počinje 2. faza Popisa 2021., kada na teren izlaze popisivači. Građani su u fazi samopopisivanja od 13. do 26. rujna (očito i koji sat dulje) mogli samostalno popisati sebe i članove svog kućanstva prijavom u portal e-građani. Pravilo samopopisivanja je jedna vjerodajnica – jedno kućanstvo. Ako se više članova u kućanstvu koristi portalom e-Građani, samo jedan član popisuje ostale.

Od jutros na teren diljem Hrvatske izlazi gotovo osam tisuća popisivača koji će od vrata do vrata obilaziti građane koji se u prošla dva tjedna nisu sami popisali elektroničkim putem. Sinoć je bila navala jer su se mnogi željeli popisati u zadnji tren, pa zbog zagušenja sustava nisu mogli pristupiti aplikaciji. U 9 sati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici ravnateljica Državnoga zavoda za statistiku dat će konačne podatke o samopopisivanju građana, no do jučer navečer popisalo ih se milijun i 326 tisuća.

Popisivači prilikom terenskog popisivanja dolaze na adrese kućanstava te popisuju osobe, kućanstva i stanove, a od onih koji su se popisali samostalno, preuzimaju kontrolnu šifru kao dokaz uspješnog samopopisivanja. Popisivači će imati majice i maske s obilježjima Popisa 2021., akreditacije i prijenosna računala, kao i EU digitalne COVID potvrde te će ih stoga građani moći lako prepoznati.

DZS je nekoliko puta pozvao na oprez zbog pojave lažnih popisivača.

Na terenu diljem Hrvatske angažirano je gotovo 8000 popisivača. Svaki popisivač zadužit će između 200 i 250 kućanstava i mora obići sve adrese koje je zadužio. Ako popisivač ne nađe osobe u stanu, odnosno kućanstvu koje treba popisati, ostavlja podatke gdje se osobe iz tog kućanstva mogu javiti.

Popisivače ne morate pustiti u kuću, nego ste samo dužni dati točne podatke, što možete učiniti i u hodniku ili pred kućom, ali i online.

Popisivač će obići sva kućanstva. Osoba koja se samostalno popiše u prvoj fazi, na završetku uspješno završenog popisivanja dobit će kontrolu šifru koju će slikati ili isprintati i dati popisivaču. Ne mora popisivača ni primiti u kuću, dovoljno je da mu da kontrolnu šifru.

(index.hr)