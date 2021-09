JUNIORI SLA-ORA Vodeća Slavonija u derbiju kola slavila protiv Mladosti: Zrinski uvjerljiv protiv Dinama, Voćin slavio u Crncu

Proteklog vikenda odigrane su utakmice četvrtog kola u juniorskom natjecanju.

U derbiju kola koji je odigran u Čačincima, sladojevačka Slavonija pobjedom je nastavila svoj stopostotni niz, a ujedno je nanijela prvi poraz Mladosti. Prvi pogodak na utakmici pao je nakon točno pola sata igre, Gabriel Hodak pospremio je loptu iza leđa vratara Kapraljevića, a prednost je na strani Slavonije ostala do poluvremena, ali i do kraja utakmice. Nakon nešto više od sat vremena Dominik Kizivat povisuje prednost gostiju na 0:2, dok je susret riješen svega četiri minute kasnije, u 66. minuti. Mrežu je za nedostižnih 0:3 pogodio Mateo Novaković. Počasni pogodak za domaći je sastav na ovom susretu stigao u 68. minuti, a strijelac je bio Manuel Štefok.

Dinamo iz Četekovca nekompletan je stigao na noge Zrinskom, a unatoč toj činjenici, gosti su prvi stigli do vodstva. Već u drugoj minuti put do domaće mreže pronašao je Leon Lipovac. Veselje u redovima Dinama nije dugo trajalo budući da je samo minutu kasnije Dražen Huber izjednačio rezultat, a isti je igrač s dva pogotka u 22. i 30. minuti doveo svoju momčad do prednosti rezultatom 3:1. Zrinski je do odlaska na odmor uspio poentirati još tri puta, a u strijelce su se upisali Mislav Juršik, Valent Kolić i Franko Šterl koji je bio precizan s bijele točke. Dario Petrović u 60. je minuti ”prevario” Josipa Trohu i poentirao za 7:1, Antonio Bilavčić pogađa za 7:2 u 65. minuti, dok je utakmicu svojim drugim golovima riješili Petrović iz igre i Juršik iz kaznenog udarca. Zanimljivo je kako je glavni djelitelj pravde na ovom susretu bio član publike, budući da nitko od službenih osoba nije bio delegiran za ovu utakmicu.

I nogometaši Voćina desetkovani su otputovali na gostovanje u Crnac, ali za razliku od Dinama, uspjeli su iznenaditi domaću momčadi i odnijeti sva tri boda. Crnac je poveo nekoliko trenutaka prije kraja prvog poluvremena kad je loptu u mrežu pospremio Ivan Bartolić, ali mladi igrači Voćina (svi su nastupili sa specijalističkim liječničkim pregledom) u nastavku su postigli čak pet pogodaka i uvjerljivo slavili. Prvo je na 1:1 izjednačio Jadranko Tašić u 49., a tada se od 51. do 57. minute riješilo pitanje pobjednika. Božidar Petrić preokrenuo je na 1:2 u 51., tri minute kasnije zahvaljujući Nikoli Koliću već je bilo 1:3., a još dvije minute kasnije Tašić postiže svoj drugi gol za 1:4. Konačan rezultat utakmice postavio je Emanuel Tunić pet minuta prije kraja.

Slavonija se odvojila od Mladosti zahvaljujući pobjedi u derbiju i sad je usamljena na vrhu s maksimalnih devet bodova. Osim kluba iz Čačinaca šest bodova imaju i Papuk te Voćin, dok je posljednje mjesto pripalo miljevačkoj Mladosti koja za sad, u dvije odigrane utakmice, nije došla do bodova.

(www.icv.hr, mra, foto: facebook, Nk Slavonija, Sladojevci)