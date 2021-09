JUNIORI VIR-PIT A Gradina u svom prvom ligaškom susretu slavila protiv Suhopolja, Pitomača uvjerljiva u ogledu s Omladincem

Proteklog vikenda juniori s područja Virovitičko-podravske županije odigrali su utakmice 3. kola. Skupinu Virovitica-Pitomača predvodi Pitomača koja je u posljednjem susretu došla do uvjerljive pobjede protiv Omladinca iz Korije rezultatom 6:0.

Franco Šokec doveo je domaći sastav u vodstvo nakon 25. minuta igre, a do kraja poluvremena mreža vratara Nikole Brlasa zatresla se još dva puta. Prvo je prednost u 33. povisio Lovro Škorak, dok je konačnih 3:0 nakon prvih 45 minuta postavio Pavao-Jan Begović. Nova tri pogotka vidjeli smo u nastavku, a sva tri postignuta su u posljednjih osam minuta. Amar Ali povisio je na 4:0 u 82., za ”petardu” se pobrinuo Maro Hegediš pet minuta prije kraja, dok je susret svojim golom zaključio Ivan Rakitničan. Prema zapisniku, Omladinac je cijeli susret odigrao s deset igrača na terenu.

Prvu utakmicu u novoj sezoni odigrala je Gradina koja je na domaćem terenu dočekala Suhopolje i slavila s minimalnih 2:1. Mreže su mirovale sve do 36. minute, a tada prednost Gradini, koju je zadržali do poluvremena, donosi Petar Kuzman. U 12. minuti nastavka Grofovi dolaze do izjednačenja, strijelac je bio Stjepan Brođanac, no do potpunog preokreta ipak nije došlo. Dinamičnu i napetu utakmicu svojim je golom riješio Ante Gradinjan i tako donio svojoj momčadi prva tri boda.

Posljednju utakmicu trećeg kola u Gornjem Bazju su odigrali domaće Bratstvo i Nogometna akademija No Limit. Akademci su do prednosti došli u 42. minuti kada je mrežu Patrika Kučana pogodio Dino Reščić, ali ona nije dugo trajala. Minutu prije kraja prvog dijela igre stvari je na početak svojim golom vratio Mateo Rukavina i postavio konačnih 1:1 nakon prvih 45. minuta. Nakon deset minuta u nastavku gosti su osigurali dva pogotka prednosti. Prvo je u 55. za 2:1 poentirao Dominik Šimić, na 3:1 povisio je Theo Filipović u 55., dok je posljednji pogodak za Nogometnu akademiju u tom susretu, ujedno svoj drugi na utakmici, postigao Reščič deset minuta kasnije. Konačnih 4:2 minutu prije kraja utakmice postavio je Dominik Sambol.

Pitomača trenutno drži vodeću poziciju s maksimalnih devet bodova, dok Rezovac, No Limit i Suhopolje imaju šest bodova zaostatka, ali uz utakmicu manje. Tri boda imaju i nogometaši Gradine koji su se smjestili na petom mjestu, no oni su odigrali tek jednu utakmicu u novoj natjecateljskoj godini. Začelje tablice drže Bratstvo i Omladinac koji za sada nisu uspjeli doći do bodova.

(www.icv.hr, mra)