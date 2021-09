Kako će se od 1. listopada ulaziti u bolnice? Sestre postaju covid-kontrolori, a za necijepljene testiranje svaka tri dana

Za deset dana svi zaposleni u zdravstvenom sustavu, a isto tako i zaposlenici u domovima za starije i nemoćne na posao će moći isključivo uz predočenje covid digitalne potvrde. No, još nije poznato na koji način će se provoditi kontrola jer pravne službe Ministarstva zdravstva i Ministarstva rada i mirovinskog sustava još nisu završile uputstva.

Plan bolnica je provjeru potvrda decentralizirati, otkriva Jutarnji list, odnosno da se provjera covid-statusa zaposlenika ne radi na ulazu u bolnicu nego na ulazima na pojedine odjele, a za to će najvjerojatnije biti zadužene glavne sestre odjela. Na taj se način ne bi stvarale gužve na jednom mjestu,a isto tako glavna sestra odjela poznaje sve zaposlene te ih s lakoćom razlikuje od pacijenata.

I dok su bolnice spremne što se tiče unutarnje organizacije, još uvijek nisu dobile upute nadležnih što učiniti sa zaposlenicima bez covid-potvrde ako odbiju testiranje.

Upravo na tome trenutačno rade pravnici, no sankcija sigurno neće biti otkaz, ali pitanje načina penalizacije je i dalje otvoreno. Ista pravila vrijedit će i za zdravstvo i za socijalu, no kada će dokument biti spreman, još nije poznato, iako bi trebao stupiti na snagu za deset dana. No, govori si da bi trebao biti gotov danas ili sutra.

Ono što je za sada poznato, zaposlenici u zdravstvu koji nisu cijepljeni niti su preboljeli koronu morat će se testirati svaka tri dana. U početku će im skupe PCR testove plaćati sustav, ali prema najavama, nakon nekog vremena morat će sami snositi te troškove, piše Jutarnji list.

(rtl.hr, jutarnji.hr)