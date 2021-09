KINO PARK Ovog vikenda pogledajte akcijski Shang-Chi i legenda o deset prstenova te animirane Avanture obitelji Bigfoot

Ovog vikenda Kino Park vam donosi dvije projekcije. U subotu, 11. rujna, u 19 sati na rasporedu je akcijski film “Shang-Chi i legenda o deset prstenova” u 3D projekciji, a u nedjelju, 12. rujna, u 17 sati možete pogledati animirani film “Avanture obitelji Bigfoot” u 3D projekciji i sinkroniziran na hrvatski.

Shang-Chi i legenda o deset prstenova – 3D

Izvorno ime: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Redatelj: Destin Daniel Cretton

Žanr: akcija, avantura, SF

Uloge: Simu Liu, Awkwafina, Michelle Yeoh, Tony Chiu-Wai Leung, Fala Chen

Trajanje filma: 132 min

Godina: 2021

Država: SAD

Sadržaj filma: Shang-Chi je vrhunski kung-fu majstor, a u Marvelovim stripovima je i član Avengersa.

Avanture obitelji Bigfoot – Sink 3D

Izvorno ime: Avanture obitelji Bigfoot – Sink 3D

Redatelj: Ben Stassen, Jeremy Degruson

Žanr: animirani

Uloge: Vesna Ravenšćak Lozić, Enes Vejzović, Alen Šalinović, Lana Barić

Trajanje filma: 89 min

Godina: 2020

Država: SAD

Sadržaj filma: Nekoliko mjeseci nakon njihovog ponovnog susreta, životinje i ljudi žive sretno, a Adam se polako navikava na svoje nove moći. Sve dok ih njegov otac ponovo ne odluči napustiti kako bi spasio dolinu prljavih poslova naftne tvrtke X Tract. Shelly, Adam, Wilbur i Trapper odluče krenuti za njim i istražiti što se zapravo tamo događa.

(poslovnipark.hr)