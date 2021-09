Ministarstvo poljoprivrede: Sektoru mljekarstva 20 milijuna kuna pomoći u koronakrizi

Ministarstvo poljoprivrede je u ponedjeljak i utorak, 6. i 7. rujna 2021. godine, uputilo u postupak elektronskog savjetovanja s javnošću tri programa iz sektora mljekarstva koja se odnose na potporu primarnim proizvođačima mlijeka zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom covid-19, uređenje sabirališta mlijeka te sufinanciranje troškova malim mljekarama za sabiranje mlijeka proizvedenog u Hrvatskoj. Ukupna vrijednost programa iznosi 20 milijuna kuna, a sredstva su osigurana iz Državnog proračuna.

Poteškoće u plasiranju proizvoda primarnih poljoprivrednih proizvođača putem tradicionalnih kanala prodaje te posljedične promjene navika potrošača u koronakrizi dovele su do gubitka dijela tržišta, a nepovoljni trendovi u kretanju cijena stočne hrane i pad cijene mlijeka doveli su do značajnog narušavanja održivosti primarnih poljoprivrednih proizvođača u proizvodnji mlijeka. U cilju sprječavanja pada proizvodnje mlijeka i gašenja proizvodnje na hrvatskim farmama kreiran je Program potpore primarnim proizvođačima mlijeka zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19, za što je osigurano 15 milijuna kuna.



Uz to, provedbom Programa potpore malim mljekarama za sufinanciranje troškova sabiranja mlijeka proizvedenog u RH u vrijednosti 3 milijuna kuna zadržala bi se postojeća razina otkupa, proizvodnje i prerade kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka te očuvala proizvodnja mlijeka na malim gospodarstvima suočenima s problemima u poslovanju uzrokovanima mjerama za suzbijanje pandemije COVID-19 i značajnim povećanjem troškova sabiranja i transporta sirovog mlijeka od isporučitelja do objekata za preradu. Potpora će se proporcionalno rasporediti prihvatljivim korisnicima (mikro, mala i srednja poduzeća koja posluju u odobrenim objektima za preradu mlijeka) koji su otkupili mlijeko proizvedeno na području RH, u iznosu do 0,10 kn po kilogramu otkupljenog mlijeka.



Također, Program potpore za uređenje sabirališta mlijeka u vrijednosti 2 milijuna kuna nastoji osigurati opstanak što većeg broja sabirališta mlijeka te tako utjecati na opstanak proizvodnje mlijeka na malim gospodarstvima u ruralnim područjima. Prihvatljive aktivnosti sufinanciranja u okviru Programa su uređenje i/ili opremanje sabirališta mlijeka u cilju prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla uključujući kupnju kontejnera s infrastrukturom, uvođenje infrastrukture, građevinske radove, kupnja laktofriza te projektna dokumentacija za sabiralište.

(poljoprivreda.gov.hr)