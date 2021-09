Ministrica poljoprivrede Marija Vučković uručila pet ugovora o potpori projektima ulaganja u proizvodnju povrća u plasteniku

U sklopu svog radnog posjeta Virovitičko-podravskoj županiji, ministrica poljoprivrede Marija Vučković danas (utorak) je u prostorijama Virovitičko-podravske županije uručila pet novih ugovora o potpori projektima ulaganja u proizvodnju povrća u plasteniku iz Programa ruralnog razvoja.

Riječ je o 2,2 milijuna kuna odobrene potpore koje je dobilo pet poljoprivrednika s područja županije, a čiji su projekti ukupno vrijedni 3,5 milijuna kuna.

– Prosječni udio potpore je oko 70 posto i riječ je o projektima koji su mogli dobiti najviše 150 tisuća eura potpore. To su još jedne u nizu odobrenih potpora na ovom području. Inače, do sada je na području Virovitičko-podravske županije ugovoreno projekata ili dano potpora nešto više od milijardu kuna, pri čemu je nešto više od 900 milijuna kuna do sada isplaćeno – rekla je ministrica Vučković te dodala da su prije nešto više od godinu dana počeli objavljivati “precizne” natječaje koji su namijenjeni otklanjanju strukturnih jazova.

– Objavili smo natječaj za ulaganje u reprodukcijske centre u svinjogojstvu, ovakav za plasteničku proizvodnju… To su programi za koje smatramo da će u kraćem vremenu stvoriti potrebnu dodanu vrijednost u hrvatskoj poljoprivrednoj proizvodnji i na bolji način odgovoriti potražnji za takvim proizvodima. Očekuje nas natječaj za robotizaciju farmi u mliječnom govedarstvu, ali ćemo nastaviti i s općim investicijskim mjerama jer su potrebe u poljoprivredi različite – dodala je ministrica.

Virovitičko-podravski župan Igor Andrović pozdravio je nove potpore na području županije.

– Veseli me svaka kuna, svaki euro koji dođe na područje županije, pogotovo kada se radi o povrtlarstvu. Do sada je kroz mjere došlo više od milijardu kuna, nekoliko stotina korisnika i mi ćemo kao Županija i naš Poduzetnički inkubator nastaviti u pomaganju korisnicima u pisanju i provođenju projekata, kako bi u budućem periodu, u novoj financijskoj omotnici došlo što više sredstava – rekao je župan Andrović.

Jedan od dobitnika potpore je Rok Viljevac iz Brezovice.

– Primarno se bavim proizvodnjom povrća na 3 hektara zemljišta, od kojih je pola hektara plasteničke proizvodnje. Prijavio sam se na natječaj kako bi povećao proizvodnju i produžim si period u kojemu mogu raditi, odnosno da mogu raditi tijekom cijele godine. Riječ je o visokim tunelima u kojima mogu odraditi zimski turnus salate, a nakon toga ide paprika, iza paprike može opet mladi kupus ili tako nešto. Jednostavno ćemo moći tijekom cijele godine raditi i nećemo imati “mrtvu sezonu” – rekao je Rok Viljevac te istaknuo kako plastenici u koje je uložio imaju veliki značaj za njegov OPG jer nisu osjetljivi na vremenske nepogode.

– Vanjska proizvodnja ovisi o vjetru, ledu, poplavama, o svemu, dok je u plastenicima sve zatvoreno i koliko toliko sigurnije. Tako da nam, uz to što ćemo tijekom cijele godine moći raditi, taj dio puno znači – rekao je R. Viljevac.

