Mladi virovitički plivači odradili odličan posao u Mađarskoj i osvojili 24 medalje u dva dana natjecanja

Dvostruki program proteklog vikenda započeo je natjecanjem u Harkanju, međunarodnom turniru na kojem nastupaju klubovi iz Mađarske, Srbije, BiH, Rumunjske i Hrvatske.

Natjecanje se odvijalo u dvije konkurencije, klubovi sa zatvorenim i klubovi bez zatvorenog bazena. Virovitički plivači hrabro ulaze u borbu s klubovima bez zatvorenog bazena, dok je na ostalim natjecanjima borba još žešća, jer većina klubova ima zatvoreni bazen i svakodnevne treninge.

U konkurenciji sedam klubova s dvije plivačice i jednim plivačem, PK Virovitica završio je na odličnom petom mjestu s 82 boda. Do odličja je došla Bruna Majetić u disciplinama 50 metara slobodno (zlato), 50 metara leđno (zlato) i 50 metara leptir (srebro)! Uz nju, nastupili su David Kovačević koji je osvojio tri “nesretna” četvrta mjesta u disciplinama 50 metara slobodno, 50 metara leđno, 50 metara leptir i peto mjesto u disciplini 50 metara prsno. Marisela Zubić u sve četiri discipline na 50 metara bila je peta.

Veliki je ovo uspjeh za ove plivače jer nastupiti u ovako žestokoj konkurenciji s tri, ponekad dva, a vrlo često i jednim plivačkim treningom tjedno i još ostvariti ovakve rezultate, nije lako.

No tu nije kraj virovitičkim medaljama, “berba” je tek krenula u nedjelju, doduše konkurencija nije bila tako velika kao u Harkanju, no ipak u Barcsu su nastupili u konkurenciji još dva kluba, Nagyatad i Barcs. Iako je bio manji broj plivača, Plivački klub Virovitica nastupio je u sastavu Marisela Zubić, Bruna Majetić (njima je ovo drugo natjecanje u dva dana), Adrian Lukačević i Magdalena Zubić. Treba li išta više reći osim četiri plivača i dvadeset i jedna medalja.

Marisela je osvojila dva zlata, jedno srebro i broncu, Bruna četiri zlata, Magdalena zlato, srebro i broncu (njoj je to tek drugo natjecanje), dok je Adrian došao do srebra i bronce na svom prvom natjecanju. Uz to, ekipa je nastupila u mix štafetama 4×25 slobodno i 4×25 mješovito osvojivši srebro i broncu i to u konkurenciji 2010. godišta, a napomenimo da su Magdalena i Adrian 2012. godište.

-Velike čestitke natjecateljima na uspjehu i s veseljem čekamo sljedeća natjecanja. A nadamo se i kroz koju godinu povratku natjecanjima i u Virovitici, bilo bi šteta propustiti ovako talentirane klince da odrastu bez domaćeg bazena – poručili su iz Plivačkog kluba Virovitica.

(www.icv.hr, Plivački klub Virovitica)