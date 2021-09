Mobitel nas prisluškuje i kad ga ne koristimo – istina ili mit?

Jeste li primijetili da nakon kave s prijateljem na kojoj spominjete neki brend ili proizvod vaš mobitel izbaci reklamu upravo tog proizvoda ili brenda. Većina nas zato opravdano pomisli da nas mobitel prisluškuje čak i kada je zaključan, čak i kada ga ne koristimo. Je li to doista tako ili je to još jedan mit?

Kupujete novi automobil, nove štikle, novo računalo. O tome ste pričali s prijateljima i obitelji, a onda su vam na Facebooku iskočile reklame najboljih automobila i najljepših štikli. Nije vam se učinilo, moguće je da vam mobitel čita misli, piše RTL.

– Nije ništa neobično da nas mobitel prisluškuje. Tehnologija to omogućava već desetljećima. Dakle, mobitel ima mikrofon, može se instalirati softver koji može posve skriveno slušati što mi govorimo, analizirati po riječima kontekst kojeg spominjemo. Na temelju toga mogu kreirati marketinške poruke koje su direktno usmjerene nama – rekao je Dragan Petric, urednik časopisa Bug.

Oglase krojene po našoj mjeri i samo za nas viđamo svaki dan.

– Komentirala sam u društvu nešto što me zanimalo i onda mi se baš to pojavilo. Ali, ne mislim da nas prisluškuju, to vam je sve do pametnog telefona – priča Mirjana iz Zagreba.

– Ima neka fora u tome jer svaki put kad spomenem da ću nešto kupiti reklama mi se pojavi na Instagramu – kaže Dora iz Zagreba.

Čuje li nas doista naš mobitel, čita li nam misli ili smo sve to umislili?

– Direktnog prisluškivanja nema. Svi misle: ja samo imam mobitel na stolu i kao slušaju me i zato izlaz te reklame, ali nije. Svi kažu, znaš prate nas i to je istina. Ali, vi ne znate da vi dajete njima tu informaciju. Kad vi zadržite pogled na nekoj reklami ili nešto oni zaključe da vas to zanima i vama će takva reklama izletjet drugi put – ističe Denis Periša, računalni haker.

Direktno prisluškivanje nije dokazano – ali nije nemoguće.Možda smo i sami krivi za to tako što smo u nekom trenutku, sasvim slučajno, dozvolili pristup glasovnom snimanju – tako bar vjeruju američki stručnjaci koji su istraživali ovu temu.

– Ja ne mislim da je to zastrašujuće, štoviše. Ja i ne želim dobivati reklame koje se mene ne tiču, ali vrlo rado bi dobio informaciju o akcijskoj ponudi tenisica ili automobila ako u tom trenutku to kupujem. Činjenica da nas se prisluškuje je opasna i zastrašujuća na prvi pogled, ali u koliko su te informacije ne zloupotrebljavaju protiv nas, ne vidim problem – naglašava Petric.

Nije problem za one koji ništa ne kriju, ali svi ostali – pazite na što i kako klikate. Povijest naših pretraživanja zauvijek ostaje upisana u memoriju interneta i dostupna je svima.

(rtl.hr)