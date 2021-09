Načelnik Rončević i djelatnici Općine Čađavica izvršili obavezu i popisali sebe i članove svojih kućanstava putem sustava e-Građani

U drugom smo tjednu provedbe popisa stanovništva. U tijeku je prva faza koja traje do 26. rujna, do kada građani mogu samostalno popisati sebe i sve članove svoga kućanstva na portalu e-Građani. Pravilo samopopisivanja jest jedna vjerodajnica-jedno kućanstvo, što znači da ako se i više članova u kućanstvu koristi sustavom e-Građani, samo jedan član kućanstva popisuje ostale članove kućanstva, kućanstvo i stan. Takav način samopopisivanja omogućuje sigurnu i naprednu digitalnu komunikaciju s građanima u vrijeme kada im to najviše odgovara.

Jučer (ponedjeljak) su djelatnici Općine Čađavica i općinski načelnik Mirko Rončević izvršili obavezu i popisali sebe i članove svojih kućanstva.

(www.icv.hr, adf)