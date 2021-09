Obavijest: Zbog izvođenja radova na sanaciji ceste najvećim dijelom u Levinovcu, privremeno se zatvara za sav promet dio županijske ceste u naselju Slavonska Pivnica do Huma

Zbog izvođenja radova na sanaciji asfaltnog kolnika javne ceste ŽC 4028 privremeno se zatvara za sav promet dio javne ceste ŽC 4028 od raskrižja sa ŽC 3301 u naselju Slavonska Pivnica do ŽC 4044 (Hum). Radovi se najvećim dijelom obavljaju u naselju Levinovac. Za vrijeme privremene zabrane promet će se odvijati prema postavljenoj prometnoj signalizaciji, sukladno PROMETNOM ELABORATU, a obilazni pravac osigurava se na postojeću mrežu javnih cesta (ŽC 3301 (Pčelić) – D2 (Suhopolje) – ŽC 4296 (Sladojevci) – ŽC 4028 (Mačkovac) i obrnuto). Privremena regulacija prometa trajat će od utorka 7. rujna do petka 17. rujna, svakodnevno od 7,00 sati do 18,00 sati. (zucvirovitica.hr, Foto: K. Toplak)