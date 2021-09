ODLIČAN RUKOMET GLEDAO SE U PITOMAČI Majkovčan u nastavku ”zaključala” vrata, Ferić i Deskar najefikasnije igračice

Gotovo četiri godine čekalo se na jedan ligaški županijski rukometni derbi između Pitomače i 1234 Virovitice, a svi koji su jučer posjetili Sportsku dvoranu Osnovne škole Petra Preradovića nisu ostali razočarani, barem što se prikazan igre tiče.

Domaće rukometašice, koje je s klupe vodila njihova trenerica Sanja Šandrovčan, odlično su ušle u susret. Prvih 10 minuta igralo se gol za gol, sve do rezultata 7:6 za Lavice, a tada su na krilima izuzetno raspoložene Nine Ferić, koje je jučer bilo po cijelom terenu, serijom 5:0 stigle do prednosti rezultatom 11:7.

Upravo u tom trenutku, nakon posljednje kontre Ferić kojom je donijela ”opipljiviju” prednost svojoj momčadi, Darko Grdić traži minutu predaha nakon koje su njegove igračice reagirale na najbolji mogući način. Pogodak po pogodak i prednost Pitomače se topila, a u 22. minuti povratnica u prvi sastav Maja Mlinarić pogađa za novu prednost gošći iz Virovitice, bilo je tada 12:13, a do kraja poluvremena prednost se povisila za još jedan pogodak. Prva dionica završila je rezultatom 17:19.

Pitomačanke se nisu predavale. Nastavak utakmice donio je još bolji rukomet i s jedne i s druge strane te se u posljednjih 20 minuta ušlo potpuno izjednačeno. Efikasnoj Ferić golovima su se pridružile pridružile Marija Roberta Magić, koja je postigla nekoliko lijepih pogodaka s krila, te Katarina Švaco i Dora Šandrovčan, koje su nosile domaći sastav do rezultata 26:26.

Bio je to prijelomni trenutak utakmice kada je Majkovčan odlučila riješiti susret. Domaća ekipa nije pronalazila rješenja, branila je Martina apsolutno sve, a s druge strane šest različitih igračica 1234 Virovitice pogađale su za nedostižnu prednost.

Igračice Sanje Šandrovčan ubacile su u brzinu više posljednjih deset minuta, Lavice su se malo opustile, a sve je to dovelo do konačnog rezultata 33:36.

-Moje suigračice pomogle su mi svojom dobrom igrom u obrani, pokretljivošću i spajanjem, čime su mi pružili mogućnost da se istaknem u obranama. Utakmica je bila ”nabrijana” , malo više s domaće strane, ali to je bilo očekivano s obzirom da se igrao derbi susret između dvije ekipe koje se jako dobro poznaju- rekla je nakon utakmice Martina Majkovčan.

Zadovoljan je nakon utakmice bio i trener Lavica Darko Grdić.

– Bilo je napeto od samog početka. Znali smo da je vruć teren i da je sve moguće, a dobrom igrom i zalaganjem odnijeli smo bodove u Viroviticu. Iduće kole nas očekuje još jedna jaka utakmica, u goste nam dolazi Podravka II Lino i bit će ponovno napeto do samog kraja-

rekao je trener 1234 Virovitice Darko Grdić.

Sanja Šandrovčan nakon utakmice je istaknula kako su se nizom svojih pogrešaka doveli do poraza, te se nada boljim rezultatima u sljedećim utakmicama.

PITOMAČA: Blažević 3+0, Biuk I. 7+0, Pintarić, Ferić 12, Begović 1, Štefanec 6, Martinčević, Pintarić, Magić 5, Antoljak, Šimić-Kaša, Biuk M. 1, Šanteković 1, Šandrovčan 1, Švaco 3, Lacković, trenerica: Sanja Šandrovčan.

1234 VIROVITICA: Majkovčan 10+0, Pratljačić, Veršec 1, Zupčić 4, Dujmović, Crnoja 2, Koprek 5, Medved 4, Kovač, Deskar 12, Tumpić 1, Mlinarić 7, Bardić, Čor, trener: Darko Grdić.

(www.icv.hr, mra, mš, foto: M. Šolc)