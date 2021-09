Počelo cijepljenje u Ljekarnama srce OBŽ-a: Jedna od pet ljekarni u kojoj se cijepi je i ona u Đurđenovcu

Ljekarne srce Osječko-baranjske županije pridružile su se akciji Ministarstva zdravstva, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatske liječničke komore te su postale mjesta na kojima se građani također mogu cijepiti protiv Covid-19 bolesti.

Za sada je to omigućeno u Višnjevcu, Dardi, Đurđenovcu, Dalju i ljekarni Centar Đakovo, a građani koji se žele cijepiti trebaju se prijaviti i dogovoriti termin cijepljenja. Mogu to učiniti dolaskom u ljekarnu, pozivom na broj poslovnice ili naručivanjem na mrežnim stranicama Ljekarni srce.

– Riječ je o najdostupnijoj ustanovi u kojoj se može cijepiti. Iz našeg iskustva ljudi u ljekarnike imaju povjerenja i to povjerenje se sad preslikava i na odaziv. Imali smo već prvi dan u Višnjevcu 30 ljudi, najavljeno ih je još. Mi sad imamo u 5 ljekarni cijepljenje. U njima se najbrže moglo organizirati cijepljenje, no to ne znači da već u slijedećem trenutku nećemo imati i 10 ljekarni gdje će se cijepljenje moći obaviti. Naglašavam da ljekarne samo organiziraju prostor, a da cijepljenje obavljaju liječnici- izjavio je za Radio Osijek ravnatelj Ljekarni srce Zlatko Pandžić

(www.icv.hr, tj)