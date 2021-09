Policija provela akciju kontrole korištenja sigurnosnog pojasa i mobitela u vožnji: Svaki peti zaustavljeni sudionik u prometu dobio kaznu zbog pojasa

Kao što je najavljeno, u skladu sa planiranim aktivnostima organizacije ROADPOL na području Policijske uprave virovitičko-podravske je od 16. do 22. rujna vršen pojačani nadzor korištenja sigurnosnog pojasa i nepropisnog korištenja mobitela i drugih uređaja u akciji Focus on the Road – distrakcija.

Policijski službenici su u navedenom periodu u pojačanom nadzoru prometa utvrdili i sankcionirali prekršaje nekorištenja sigurnosnog pojasa kod 93 vozača i putnika u motornim vozilima te 12 prekršaja nepropisnog prijevoza djece u vozilu, što znači da je, obzirom na broj kontroliranih sudionika u prometu, svaki peti sudionik u prometu sankcioniran zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa.

U istom periodu je u nadzoru prometa sankcionirano i 50 vozača zbog nepropisnog korištenja mobitela.

– Kako su ovi prekršaji dva od četiri prekršaja koji se smatraju najvećim ubojicama u prometu pozivaju se svi sudionici u prometu na poštivanje zakonskih propisa koji se odnose na ove prekršaje zbog vlastite sigurnosti u prometu, odnosno vozače motornih vozila i sve putnike u tim vozilima na obavezno korištenje sigurnosnog pojasa u svakoj prilici, propisani prijevoz djece u vozilu vezane u dječjim sjedalicama te izbjegavanje nepropisnog korištenja mobitela za vrijeme vožnje – poručili su iz policije.

(www.icv.hr, PU virovitičko-podravska)