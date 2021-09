PONOVNO ODLIČNI PAPUK Mladost iz Ždralova slomila zaprešićki Inter, ali za Orahovčane jednostavno nije imala pravo rješenje

Šesto prvenstveno kolo 3. HNL Sjever, još jedno gostovanje i još jedan ogroman bod i to kod lidera prvenstva u Ždralovima, to je Papuk i njegova vrijednost. Na najtežem gostovanju nogometaši Papuka nastavili su pokazivati odličnu igru i prije svega nevjerojatnu hrabrost i zajedništvo.

Završilo je 1:1, a jedini pogodak postigao je u redovima Orahovčana Marin Vratković izravno iz kornera. Ono što posebno veseli je to da je Papuk tijekom cijelog susreta bio bolja momčad i da je odnio sva tri boda u Orahovicu, bilo bi potpuno zasluženo.

-Krenuli smo odlično, stajali čvrsto u srednjem bloku te prijetili iz brzih kontri. Imali smo dvije metne situacije, izlazak igrača jedan na jedan s vratarom. Prvo je Matej Rukavina prebacio i vratara i vrata, a potom je Marinu Zdelaru vratar obranio. Moram reći da doista nemamo sreće, igrački smo tanki, i onda nas baš ozljede neće. Na put smo morali bez Marina Čavića, a onda se u prvom poluvremenu ozlijedio Stipe Čavić, a niti Matej Rukavina nije mogao dalje. No, i dalje smo bili bolji i onda jedan ubačaj u naš kazneni prostor, fliper i lopta se odbija do domaćeg igrača Perice Ivetića koji, što se ono kaže, ni “kriv ni dužan” zabija za 1:0. Posebno sam ponosan što nismo odustajali, to nam se vratilo pogotkom Marina Vratkovića iz kornera i još smo imali nekoliko dobrih prigoda. Na kraju taj nesretni kazneni udarac za domaćina koji je srećom promašen i eto, spojili smo pet utakmica bez poraza, mogu samo pohvaliti dečke jer ovo što oni rade je doista nevjerojatno. Možda puno govori ljutnja kompletnog vodstva domaćina na svoju momčad koji nam ništa nije mogao, ozbiljnu prigodu nam nisu stvorili, a nama su čestitali na borbenosti i srčanosti – rekao je Papukov trener Martin Majdenić.

Kao igrača utakmice Majdenić je izdvojio strijelca Marina Vratkovića.

-Marin je na stoperu odradio vrhunsku utakmicu i puno govori da su ga za igrača utakmice izabrali suigrači u svlačionici. Potpuno je neutralizirao njihovog najopasnijeg napadača, sudjelovao u kreaciji i na kraju postigao ta prekrasan pogodak – zaključio je Majdenić.

Papuk je ovim bodom na šestom mjestu i u sljedećem kolu na svom terenu čeka još jednog jakog protivnika, Međimurje. Mladost nakon ovog remija više nije vodeća momčad prvenstva, sada je to Polet iz Svetog Martina na Muri s 15 osvojenih bodova.

Mladost Ždralovi – Papuk Orahovica 1:1

Najbolji u redovima Papuka: Marin Vratković

(www.icv.hr, vg, foto: ilustracija, V. Grgurić)