POVIJESNA POBJEDA Nika Kozlinger i Mia Šiljković enigme za obranu Radosti, virovitičke košarkašice iz Kupa izbacile prvoligašice iz Čakovca

Nakon niza godina u Virovitici je odigrana službena seniorska košarkaška utakmica u ženskoj konkurenciji. Igračice ŽKK Virovitice u prvom kolu Kupa “Ružice Meglaj Rimac” u sportskoj dvorani Osnovne škole “Vladimir Nazor” napravile su pravu senzaciju i iz Kupa izbacile prvoligašku ekipu Radosti iz Čakovca. Iako su gošće iz Čakovca slijedom okolnosti došle oslabljene, sve drugo osim pobjede Radosti gotovo nitko nije očekivao.

Sam početak utakmice krenuo je u tom smjeru te su gošće povele 5:0 i to je od njih bilo sve u prvoj četvrtini. Granitna obrana Virovitičanki odradila je svoje i “zaključala” svoj koš da bi nakon prvih deset minuta rezultat bio 7:6 za domaće igračice. Trener gošći, u čijim su redovima igrale i dvije kadetske reprezentativke, na odmoru između dvije četvrtine žustro je objašnjavao svojim djevojkama gdje griješe te se očekivao uraganski napad u idućih deset minuta no od toga nije bilo ništa.

Obrana domaćih i dalje je funkcionirala gotovo savršeno. Nije bilo izgubljene lopte. Mia Šiljković nekoliko je puta u borbi za loptu dobro “obrisala” parket dvorane, sestre Cindrić u skoku su pokupile gotovo svaku loptu koju bi gošće promašile, a brzina tranzicije između sestara Kozlinger rezultirala je velikim brojem “lakih” koševa “kilerice” Nike. “Ukras na prelijepu nedjeljnu tortu” lijepim prodorima dodavala je majstorica driblinga Mia Deskar te se na poluvrijeme otišlo s 22:18 za Virovitičanke.

U nastavku se nastavilo u istom ritmu, koš za koš, što je dovelo do 51:51 šest minuta prije kraja. Ulogu razigravača preuzela je u više navrata i Iva Kurjančić dok se pod koševima priključivala i Ema Marjanović te se ušlo u neizvjesnu završnicu. Ipak dvije trice dvije Mije (Deskar i Šiljković) tri minute prije kraja dovele su domaće igračice na +5 odnosno 60:55 i kad se očekivalo zaključivanje utakmice sijevnule su dvije trice gošći koje su povele 61:60. Zvana je minuta odmora na kojoj je trener Fritz pripremio akciju za Miu Šiljković što je urodilo ne samo košem već i dodatnim slobodnim bacanjem, da bi, kako je i red, “točku na i” stavila najefikasnija Nika Kozlinger za konačnih 64:61 i veliko slavlje moglo je početi.

Uz Niku Kozlinger koja je bila najefikasnija s 22 koša, te upisala i 6 asistencija, 4 osvojene lopte i jedan skok, ogroman učinak imala je Mia Šiljković sa 19 postignutih koševa, ali i 8 osvojenih lopti, 7 skokova i 5 asistencija. Majstorica driblinga Mia Deskar i ovaj put je svoje čuvarice nekoliko puta “poslala po ćevape” te postigla 11 koševa uz 6 skokova, 3 osvojene lopte i dvije asistencije. Pod koševima su vladale sestre Cindrić (kako ih od milja u klubu nazivaju sestre Frozen). Lucija je na kraju uz 9 postignutih koševa skupila čak 10 skokova, dok je Lana uz nešto manju minutažu upisala 8 koševa i uspješno skočila 6 puta.

Svakako treba istaknuti i energetski doprinos sveprisutne Lee Kozlinger i uz 4 postignuta koša upisala je i tri prekrasne asistencije te tome dodala i dvije osvojene lopte. Zapažene role odigrale su i Iva Kurjančić i Ema Marjanović, osobito u prijelomnim trenucima utakmice te još jednom dokazale svoj talent, ali “igrala” je i klupa koja je svojim bodrenjem u sinergiji s tribinama dala onaj nužan vjetar u leđa za ovako velik uspjeh.

-Jako teška utakmica, ali od samog smo početka, koliko god to patetično zvuči, vjerovali da možemo parirati prvoligaškoj ekipi i to smo na kraju uspjeli. Cijela utakmica je bila u egalu, bilo je tu naravno i nekoliko nespretnih rekacija igračica, ali i puno odličnih akcija i mislim da smo malo više željeli tu pobjedu od gošći, zapravo puno više. U drugom kolu idemo na najtežu moguću ekipu, Podravac iz Virja i bit će to sigurno festival košarke – rekao je presretan trener domaćih košarkašica, Robert Fritz.

ŽKK Virovitica – ŽKK Radost Čakovec 64:61

ŽKK Virovitica: Kozlinger Nika 22, Deskar Mia 11, Cindrić Lucija 9, Šiljković Mia 19, Kozlinger Lana 4, Sabo Martina, Babić Arijana, Marjanović Ema, Cindrić Lana 8, Kurjančić Iva, Kalaš Marta Leda, Pavelić Nika. Trener: Robert Fritz.

U 2. kolu Kupa “Ružice Meglaj Rimac” igračice ŽKK Virovitice igrat će protiv još jedne prvoligaške ekipe, a to je Podravac iz Virja.

(www.icv.hr, ŽKK Virovitica, foto: M. Šolc)