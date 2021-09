Povratak domaće rakije! Ukinute trošarine za proizvodnju za svoje potrebe

Poznato je da Slavonci i Podravci vole popiti čašu gemišta, no tradicija je u svakoj kući i klijeti gosta dočekati uz rakiju. Bilo od šljive, viljamovke, dunje ili komovice – uvijek neka mora biti u kući.

Do sada svi koji su pekli rakiju kod kuće plaćali su trošarinu, ali Vlada je, na sreću svih, ukinula trošarine za one najmanje proizvođače rakije koji peku za svoje potrebe, odnosno 20 ili 50 litara.

– Drago mi je što mi manji proizvođači više ne moramo plaćati tu trošarinu, pošto radimo samo za svoje potrebe. To je bila još jedna obaveza, koju ako sam slučajno zaboravio obaviti, obavezno mi je došla kontrola– kaže Zlatko Jakupec iz Pitomače koji godišnje proizvede od 30 do 40 litara rakije.

– Kotao je prijavljen pošto svake godine pečem jednu vrstu rakije, bilo od nekog voća ili u ovom slučaju komine. Ove godine baš nema voća jer je takva godina, smrzlo se gotovo svo voće koje imam u voćnjaku – dodaje Zlako, koji će i ove godine, nakon berbe vinograda, iskoristiti svaki dio grozda.

– Nakon što se vinograd obere i nakon što se strupa grožđe ostane onaj dio komine koji se može iskoristiti. Taj preostali dio se stavi u bačvu, doda se voda jer se izgubi tekućina trupanjem i doda se šećer da može bolje prevriti. Nakon 10 dana kad prođe fermentacija komina je spremna za pečenje. Vrijeme pečenja zavisi, ali po nekoliko sati se peče pošto ide polako. Nakon destilacije, dakle kad se dobije rakija, još ju jednom stavim na redestilaciju da se dobije bolja kvaliteta – objašnjava nam Zlatko.

Pečenje rakije po domaćinstvima dio je tradicije ovoga kraja i ukidanjem trošarina osigurat će se da se ona nastavi “držati živom”. No, to samo vrijedi za male proizvođače. Oni koji peku veće količine za prodaju i dalje moraju plaćati trošarine. Oni koji proizvode do 10.000 litara plaćaju 30 kuna za litru apsolutnog alkohola ili 60 kuna oni koji proizvode više.

(www.icv.hr, ib)