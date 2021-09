Prva od četiri: U Tehnološko-inovacijskom centru u Virovitici održana su predavanja za vinare s područja VPŽ na temu „Ususret berbi“

U organizaciji Tehnološko-inovacijskog centra Virovitica održana su dva predavanja za sve vinare Virovitičko-podravske županije. Ovo je samo jedno od četiri predavanja koje Tehnološko-inovacijski centar Virovitica nudi vinarima, kako bi se zajedno s njima pratila proizvodnja vina, a istodobno podigla i kvalitetu vina ovog kraja.

Tako je održana dvodnevna radionica ne temu „Ususret berbi“ kojom su se obradile teme koje su bitne za početak berbe i kvalitetnu proizvodnju vina. Pričalo se o pripremi podruma za nadolazeću berbu, održavanju opreme koja se koristi, odabiru termina berbe, procjenama količine grožđa i mošta. Velika pažnja dala se temi odabira tehnologije kojom će se proizvoditi vino kao i odabir enologije.

– Za taj dio dobili smo podršku dviju velikih kuća koji su prisustvovali na ta dva predavanja, kući Enoteh doo i Kokot eno. Obje kuće došle su sa svojim stručnjacima i bili dio ovog predavanja. Predstavljeni su dostupni proizvodi na tržištu i neke nove mogućnosti. Svakako treba napomenuti i podršku stručne osobe Saše Jeftinija koji je kao dugogodišnja pomoć vinarima također održao dio predavanja o dostupnim sredstvima na našem tržištu. Do sada su vinari ovog kraja bili u deficitu s mogućnostima analiziranja svojih uzoraka, stručnim edukacijama. Sve to ponukalo je Tehnološko-inovacijski centar Virovitica da učini nešto u tom sektoru. S obzirom na to da su u srpnju predsjednici udruga vinara s područja cijele županije pokazali veliki interes za suradnju, uložilo se u dio opreme kojom bi se mogla pratiti proizvodnja vina od mošta do finalnog proizvoda – naglasila je ravnateljica Tehnološko-inovacijskog centra Virovitica Ivana Nemet.

Predavanja su održana i za udrugu Sv. Vinko iz Virovitice i Aršanj iz Pitomače. Okupilo se 50-ak članova, a nakon održanog predavanja, nastavio je dijalog između prezentera i članova udruga vezano za problematike s kojima se susreću. Osim toga, održana su i predavanja za članove udruge Sv. Ivan iz Špišić Bukovice, članove Udruge vinara, vinogradara i voćara iz Orahovice i iz Slatine. Okupilo ih se 30-ak. Mnoga pitanja na koje su predavači odgovarali nakon predavanja ukazuje da je potreba i interes za ovu struku jako velik.

Osim toga, Tehnološko-inovacijski centar Virovitica predstavio je svoje analize koje je sad u mogućnosti odrađivati: određivanje volumnog alkohola, ukupnih kiselina, pH vrijednosti, određivanje hlapivih kiselina, određivanja sadržaja slobodnog i ukupnog sumpora u vinu, sadržaja neprevrelog šećera, ali i mogućnost praćenja mošta. Nakon završene berbe i odrađenih fermentacija, priprema se drugo predavanja s temom pregled berbe i dobivenih vina.

(vpz.hr, in, Foto: TIC)