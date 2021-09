Renata Taušan postaje voditeljica Predstavništva Slavonije, Baranje i Srijema u Bruxellesu

Renata Taušan od listopada postaje voditeljica predstavništva Slavonije, Baranje i Srijema u Bruxellesu. Naime, sukladno ugovoru o suradnji pet slavonskih županija Virovitičko-podravska županija je nakon isteka mandata dosadašnjem voditelju Toniju Žufiću, predložila Renatu Taušan za voditeljic, što je ostalih četiri slavonskih županija prihvatilo.

Predstavništvo Slavonije, Baranje i Srijema u Bruxellesu, omogućava lakši, bolji i efikasniji zajednički nastup prema institucijama Europske unije. Predstavlja nastavak dobre suradnje koju razvija pet slavonskih županija s ciljem razvijanja ključnih i strateških projekata za istok Hrvatske naslanjajući se i na „Projekt Slavonija, Baranja i Srijem“, a sve uz podršku Vlade RH.

– Zajedničko Predstavništvo predstavlja putokaz kako se zajedništvom mogu raditi velike stvari – naglasio je između ostalog virovitičko-podravski župan Igor Andrović pohvalivši odličnu suradnju s Predstavništvom.

Predstavništvo se bavi projektima koji se odnose na poljoprivredu, kontinentalni turizam, obnovljive izvore energije, drvni sektor, gospodarstvo i druge sektore. Projekti su to koji nadilaze granice županija, a potrebno ih je implementirati u idući višegodišnji financijski okvir Europske unije. Zajednički ured ima zadatak prenositi informacije iz europske središnjice prema slavonskim županija i obratno.

Renata Taušan je od 2017. godine djelatnica Razvojne agencija VIDRA, prvo u Odjelu za pripremu i provedbu projekata, zatim u Odjelu za regionalni razvoj i strateško planiranje. Dio je tima koji je radio na izradi Županijske razvojne strategije Virovitičko-podravske županije za razdoblje do kraja 2020. godine i dio tima za izradu Plana razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Iza sebe ima europskog iskustva, jer je tijekom 2020. godine, pet mjeseci radila kao pripravnica u Europskom odboru regija u Bruxellesu na poziciji asistentice političkim savjetnicima Europske pučke stranke. Od 2017. do 2020. je bila članica Savjeta mladih grada Virovitice, a 2017. je s grupom motiviranih istomišljenika osnovala udrugu Klub mladih Virovitica.

